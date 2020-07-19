10 трогательных фото, когда папы не смогли сдержать эмоций, увидев своих дочек в свадебных платьях

"Иди обниму"

Фото © Steven Rooney

"Возможно, отпустить получится, но ещё не скоро"

Фото © The Crawleys

"Ничего не вижу!"

Фото © Andy Gaines

"Момент, когда осознаёшь, что твоя маленькая девочка уже стала прекрасной девушкой"

Фото © The Crawleys

"Даже не знаю, смогу ли я это вытерпеть..."

Фото © Alan Law

"Когда уже больше нет сил сдерживать эмоции"

Фото © Ben Minnaar

"Я всегда буду рядом"

Фото © Soven Amatya

"Даже самые крутые папы не могут сохранить спокойствие"

Фото © HBA photography

"А теперь давай повеселимся"

Фото © Angy Gaines

"Рука отца"