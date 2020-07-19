10 трогательных фото, когда папы не смогли сдержать эмоций, увидев своих дочек в свадебных платьях

"Иди обниму"
Фото © Steven Rooney
"Возможно, отпустить получится, но ещё не скоро"
"Ничего не вижу!"
Фото © Andy Gaines
"Момент, когда осознаёшь, что твоя маленькая девочка уже стала прекрасной девушкой"
"Даже не знаю, смогу ли я это вытерпеть..."
Фото © Alan Law
"Когда уже больше нет сил сдерживать эмоции"
Фото © Ben Minnaar
"Я всегда буду рядом"
Фото © Soven Amatya
"Даже самые крутые папы не могут сохранить спокойствие"
Фото © HBA photography
"А теперь давай повеселимся"
Фото © Angy Gaines
"Рука отца"
Фото © Dan Morris
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