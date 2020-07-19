27-летняя модель Анжела Кастелланос родом с Филиппин снялась для бренда Fashion Nova и вызвала бурную реакцию у подписчиков в "Инстаграме". Девушка предстала в крошечном чёрном бикини, которое едва прикрывало её пышные формы.
Однако инста-дива решила, что просто откровенной модели купальника будет недостаточно для горячего селфи. И усугубила ситуацию, приняв довольно смелую позу, повергшую юзеров в шок. Брюнетка продемонстрировала фигуру во всей красе и показала даже больше, чем некоторые хотели видеть.
Многие пользовательницы решили, что современная мода для них слишком откровенна, и предусмотрительно заявили, что своих парней от подобных фото стоит держать подальше.
Мне нужно спрятать своего мужчину подальше от таких фото
Пользователь "Инстаграма"
Как можно надеть это бикини, а потом ещё и принять в нём такую позу
Пользователь "Инстаграма"
Если сейчас такая мода, то я предпочитаю старину и комфорт
Пользователь "Инстаграма"
WOW-girls
Модель приняла такую позу в откровенном бикини, что девушки побежали прятать своих парней
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