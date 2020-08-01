Хозяйка этого "дома печали" умерла 17 лет назад, и с тех пор здесь никто не жил: 10 фото

Дом находится в крошечном городке на севере Великобритании — Гуле. Он пустует уже 17 лет, и с тех пор почти ничего не изменилось. Кроме редких незваных гостей единственное, что тронуло вещи внутри, — это время и природа

Фото © Lost Places & Forgotten Faces

До того как здание лишилось хозяина, в нём жила пожилая вдова. По сути, даже спустя всё это время можно наблюдать за бытом старушки. Городским исследователям стало известно, что у скончавшейся вдовы также есть сын. Но мужчина живёт в другой стране и решил не беспокоиться о продаже имущества, поэтому просто оставил всё как было

Фото © Lost Places & Forgotten Faces

Теперь любители заброшенных квартир только благодарны ему, ведь в помещении осталось так много интересных вещей, по которым можно изучать жизнь человека, которого уже давно нет в живых

Фото © Lost Places & Forgotten Faces

Спокойно смотреть на фотографии из здания невозможно. Вещи внутри медленно покрываются паутиной, плесенью и пылью. Но, несмотря ни на что, это всё то же помещение, которое кто-то называл своим домом

Фото © Lost Places & Forgotten Faces

Одежда спустя годы продолжает висеть на вешалках, а на диване валяется грязное бельё, которое должно было отправиться в стирку. В шкафу — произведения британского писателя Дугласа Римана, которые владельцы квартиры обожали, судя по количеству книг, пишет Daily Star

Фото © Lost Places & Forgotten Faces

Городские исследования — это феномен, который сейчас захватывает мир. Любители заброшенных домов и квартир ищут новые объекты для изучения, которые вряд ли когда-нибудь кончатся