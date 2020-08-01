Это дерево считается самым одиноким в мире, ведь ему не могут найти пару более 100 лет

В Королевских ботанических садах Кью, что располагаются в Лондоне, Великобритания, растёт удивительное дерево. Энцефаляртос Вуда — единственный в своём роде и самый одинокий. Двести миллионов лет назад эти саговники встречались повсеместно, составляя 20% от всех растений того времени. Они смогли пережить ледниковый период и научиться сосуществовать с другими видами. Их были миллионы, но теперь остался всего один.

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Этот экземпляр нашёл и привёз из Африки в 1900-х годах ботаник Джон Вуд, который посвятил жизнь редким растениям. Хоть многие растения имеют признаки обоих полов, оказалось, что найденный энцефаляртос — мужская особь, и для размножения ему нужна женская. Но, сколько бы исследователи ни пытались найти пару этому дереву, всё было безуспешно, пишет Oddity Central.

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Чтобы не потерять редкий вид, было решено этот экземпляр клонировать, и теперь его двойники растут во многих ботанических садах по всему миру. Строго говоря, энцефаляртос может скрещиваться с женскими особями смежных видов. И специалисты никогда не упускают такой возможности, чтобы оставить след этого саговника в истории. Но продолжить чистую линию Энцефаляртоса Вуда пока не удаётся, хоть ботаники и не теряют надежды.

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