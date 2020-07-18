Парень показал, как выглядел до и после похудения, и сброшенные 77 кг изменили его до неузнаваемости

На "Реддите" вирусный пост оценило почти 80 тысяч человек. Ничего удивительного, ведь фотографии — это доказательство того, что человеку под силу абсолютно всё. На кадрах один и тот же молодой парень, вот только разница огромная. На первом снимке — грустный подросток с явным ожирением, а на втором — счастливый человек, который наконец пришёл к гармонии.
Последняя игра Коби вдохновила его тренироваться и сбросить 77 кг
Repfam4life
Фото © Reddit / repfam4life
На обоих снимках юноша позирует в форме команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Настоящий фанат — годы и десятки килограммов спустя он всё так же носит футболку с номером легендарного Коби Брайанта. Судя по комментариям, пользователи просто влюбились в парня, а кто-то заметил, что баскетболист, погибший в начале 2020-го, был бы рад видеть, на какие свершения он вдохновляет молодёжь.
Улыбка и уверенность на фотографии "после" — легендарны
Ventmaster69
Вот бы он был жив, чтобы увидеть всех тех удивительных людей, которых он вдохновил
Alienart3000
И хоть пост на "Реддите" завирусился лишь недавно, путь парня из Калифорнии, США, за здоровым телом начался ещё в 2016 году. Тогда Кристофер Уэрта понял, что должен заняться своим телом, вдохновившись удивительными успехами Коби Брайанта в его последнем матче. Уже через годы результат был налицо: он сбросил 77 кг — и останавливаться не собирался.
С тех пор Крис выпустился из университета, и ему даже хватило уверенности в себе, чтобы завести серьёзные отношения. Свою девушку Сидни он ласково называет самой красивой женщиной в мире. А фитнес-успехами парень делится у себя на странице в "Инстаграме", которую трудно назвать популярной — на него подписано всего 2,7 тысячи человек.
WOW-news
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