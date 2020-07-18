Парень показал, как выглядел до и после похудения, и сброшенные 77 кг изменили его до неузнаваемости

На "Реддите" вирусный пост оценило почти 80 тысяч человек. Ничего удивительного, ведь фотографии — это доказательство того, что человеку под силу абсолютно всё. На кадрах один и тот же молодой парень, вот только разница огромная. На первом снимке — грустный подросток с явным ожирением, а на втором — счастливый человек, который наконец пришёл к гармонии.

Последняя игра Коби вдохновила его тренироваться и сбросить 77 кг Repfam4life

Фото © Reddit / repfam4life

На обоих снимках юноша позирует в форме команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Настоящий фанат — годы и десятки килограммов спустя он всё так же носит футболку с номером легендарного Коби Брайанта. Судя по комментариям, пользователи просто влюбились в парня, а кто-то заметил, что баскетболист, погибший в начале 2020-го, был бы рад видеть, на какие свершения он вдохновляет молодёжь.

Улыбка и уверенность на фотографии "после" — легендарны Ventmaster69

Вот бы он был жив, чтобы увидеть всех тех удивительных людей, которых он вдохновил Alienart3000

Фото © Instagram / huertaweightgo

И хоть пост на "Реддите" завирусился лишь недавно, путь парня из Калифорнии, США, за здоровым телом начался ещё в 2016 году. Тогда Кристофер Уэрта понял, что должен заняться своим телом, вдохновившись удивительными успехами Коби Брайанта в его последнем матче. Уже через годы результат был налицо: он сбросил 77 кг — и останавливаться не собирался.

Фото © Instagram / huertaweightgo