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Парень показал, как выглядел до и после похудения, и сброшенные 77 кг изменили его до неузнаваемости

Недавно на сабреддите MadeMeSmile ("Заставь меня улыбаться") завирусился пост, который точно понравился бы скончавшемуся Коби Брайанту. На фотографиях показано преображение парня, который вдохновлялся своим любимым баскетболистом.

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Фото © Reddit / repfam4life

На "Реддите" вирусный пост оценило почти 80 тысяч человек. Ничего удивительного, ведь фотографии — это доказательство того, что человеку под силу абсолютно всё. На кадрах один и тот же молодой парень, вот только разница огромная. На первом снимке — грустный подросток с явным ожирением, а на втором — счастливый человек, который наконец пришёл к гармонии.

Последняя игра Коби вдохновила его тренироваться и сбросить 77 кг

Repfam4life

Фото © Reddit / repfam4life

На обоих снимках юноша позирует в форме команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Настоящий фанат — годы и десятки килограммов спустя он всё так же носит футболку с номером легендарного Коби Брайанта. Судя по комментариям, пользователи просто влюбились в парня, а кто-то заметил, что баскетболист, погибший в начале 2020-го, был бы рад видеть, на какие свершения он вдохновляет молодёжь.

Улыбка и уверенность на фотографии "после" — легендарны

Ventmaster69

Вот бы он был жив, чтобы увидеть всех тех удивительных людей, которых он вдохновил

Alienart3000

Фото © Instagram / huertaweightgo

И хоть пост на "Реддите" завирусился лишь недавно, путь парня из Калифорнии, США, за здоровым телом начался ещё в 2016 году. Тогда Кристофер Уэрта понял, что должен заняться своим телом, вдохновившись удивительными успехами Коби Брайанта в его последнем матче. Уже через годы результат был налицо: он сбросил 77 кг — и останавливаться не собирался.

Фото © Instagram / huertaweightgo

С тех пор Крис выпустился из университета, и ему даже хватило уверенности в себе, чтобы завести серьёзные отношения. Свою девушку Сидни он ласково называет самой красивой женщиной в мире. А фитнес-успехами парень делится у себя на странице в "Инстаграме", которую трудно назвать популярной — на него подписано всего 2,7 тысячи человек.

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