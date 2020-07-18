Когда съехал от мамы: 10 холостяцких берлог из Twitter, на которые не взглянешь без слёз

"Я называю это "минимализм"

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"Кажется, мне нужна помощь. Как сделать этот хлев хоть немного похожим на что-то уютное?"

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"Окей, вот и настал тот день, когда я впервые живу один в квартире. Замечательно!"

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"Моя первая квартира выглядит так, будто это загон для скота"

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"Это, как вы понимаете, шикарный домашний офис, который я себе устроил"

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"Эту квартиру спасает только вид из окна"

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"Да, приятель, заскакивай ко мне. Я пока ещё не разжился, так что есть место для большой компании"

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"Кто-нибудь мне объяснит, как сделать из квартиры что-то приличное? Кстати, да, это шторка для душа"

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"Не уверен, всё ли правильно. Впервые пытался повесить занавески"