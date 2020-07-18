Когда съехал от мамы: 10 холостяцких берлог из Twitter, на которые не взглянешь без слёз

"Я называю это "минимализм"
"Кажется, мне нужна помощь. Как сделать этот хлев хоть немного похожим на что-то уютное?"
"Окей, вот и настал тот день, когда я впервые живу один в квартире. Замечательно!"
"Моя первая квартира выглядит так, будто это загон для скота"
"Это, как вы понимаете, шикарный домашний офис, который я себе устроил"
"Эту квартиру спасает только вид из окна"
"Да, приятель, заскакивай ко мне. Я пока ещё не разжился, так что есть место для большой компании"
"Кто-нибудь мне объяснит, как сделать из квартиры что-то приличное? Кстати, да, это шторка для душа"
"Не уверен, всё ли правильно. Впервые пытался повесить занавески"
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