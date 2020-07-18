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Когда съехал от мамы: 10 холостяцких берлог из Twitter, на которые не взглянешь без слёз

Выражение "холостяцкая берлога" как нельзя лучше описывает дома, в которых хозяйствует мужчина. Пользователи Сети даже начали собирать фото из таких жилищ и уже успели создать целую коллекцию. В подборке ниже — 10 кадров, найденых в твиттере malelivingspace ("места, где живут мужчины").

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Фото © Twitter / redditspaces

"Я называю это "минимализм"

Фото © Twitter / redditspaces

"Кажется, мне нужна помощь. Как сделать этот хлев хоть немного похожим на что-то уютное?"

Фото © Twitter / redditspaces

"Окей, вот и настал тот день, когда я впервые живу один в квартире. Замечательно!"

Фото © Twitter / redditspaces

"Моя первая квартира выглядит так, будто это загон для скота"

Фото © Twitter / redditspaces

"Это, как вы понимаете, шикарный домашний офис, который я себе устроил"

Фото © Twitter / redditspaces

"Эту квартиру спасает только вид из окна"

Фото © Twitter / redditspaces

"Да, приятель, заскакивай ко мне. Я пока ещё не разжился, так что есть место для большой компании"

Фото © Twitter / redditspaces

"Кто-нибудь мне объяснит, как сделать из квартиры что-то приличное? Кстати, да, это шторка для душа"

Фото © Twitter / redditspaces

"Не уверен, всё ли правильно. Впервые пытался повесить занавески"

Фото © Twitter / redditspaces

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