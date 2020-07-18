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Пользователи Reddit увидели, что будет, если отполировать кокос, и их фантазия сыграла с ними злую шутку

Мало кто из юзеров представлял, как выглядит кокосовый орех, подвергшийся подобной обработке.

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Фото © Giphy

Пользователь с ником Roctopus420 поделился на Reddit снимком, который для многих стал открытием. Парень похвастался своими умениями и показал, что будет, если отполировать кокос.

Вот что получается, если отполировать кокос

Roctopus420

Фото © Reddit / Roctopus420

На снимке предстал предмет шоколадного цвета и яйцеобразной формы, отражающий свет лампы. И у удивлённых юзеров появились вопросы и возникла масса ассоциаций. Пользователи сравнили "бритый" кокос с киндер-сюрпризом, который так и хочется укусить, с пасхальным яйцом и восхитились его совершенством. Но главное — поинтересовались у автора, как ему вообще пришла в голову подобная идея и как он собирается использовать своё творение.

Вы получите огромный киндер

ExplodyMan

Карантин, день 122: начал полировать кокосы

JamesIgnatius27

Выглядит как миндаль в шоколаде

LimitlessAeon

Карантинная скука странным образом влияет на всех

JakkinMorde

Пост набрал более 86 тысяч лайков, а его обсуждение растянулось почти на две тысячи комментариев. Однако реддитора такое внимание ничуть не смутило. Один из юзеров недоуменно спросил: "Итак, в какой-то момент ты сказал себе: "Хэй, думаю, сегодня я отполирую кокос". Зачем?" И парень рассказал ему, что он может расколоть орех на две половины и получить две отличные миски.

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