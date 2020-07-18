Пользователь с ником Roctopus420 поделился на Reddit снимком, который для многих стал открытием. Парень похвастался своими умениями и показал, что будет, если отполировать кокос.
Вот что получается, если отполировать кокос
Roctopus420
Фото © Reddit / Roctopus420
На снимке предстал предмет шоколадного цвета и яйцеобразной формы, отражающий свет лампы. И у удивлённых юзеров появились вопросы и возникла масса ассоциаций. Пользователи сравнили "бритый" кокос с киндер-сюрпризом, который так и хочется укусить, с пасхальным яйцом и восхитились его совершенством. Но главное — поинтересовались у автора, как ему вообще пришла в голову подобная идея и как он собирается использовать своё творение.
Вы получите огромный киндер
ExplodyMan
Карантин, день 122: начал полировать кокосы
JamesIgnatius27
Выглядит как миндаль в шоколаде
LimitlessAeon
Карантинная скука странным образом влияет на всех
JakkinMorde
Пост набрал более 86 тысяч лайков, а его обсуждение растянулось почти на две тысячи комментариев. Однако реддитора такое внимание ничуть не смутило. Один из юзеров недоуменно спросил: "Итак, в какой-то момент ты сказал себе: "Хэй, думаю, сегодня я отполирую кокос". Зачем?" И парень рассказал ему, что он может расколоть орех на две половины и получить две отличные миски.
WOW-funny
Пользователи Reddit увидели, что будет, если отполировать кокос, и их фантазия сыграла с ними злую шутку
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