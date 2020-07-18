Пользователи Reddit увидели, что будет, если отполировать кокос, и их фантазия сыграла с ними злую шутку

Пользователь с ником Roctopus420 поделился на Reddit снимком, который для многих стал открытием. Парень похвастался своими умениями и показал, что будет, если отполировать кокос.

Вот что получается, если отполировать кокос Roctopus420

Фото © Reddit / Roctopus420

На снимке предстал предмет шоколадного цвета и яйцеобразной формы, отражающий свет лампы. И у удивлённых юзеров появились вопросы и возникла масса ассоциаций. Пользователи сравнили "бритый" кокос с киндер-сюрпризом, который так и хочется укусить, с пасхальным яйцом и восхитились его совершенством. Но главное — поинтересовались у автора, как ему вообще пришла в голову подобная идея и как он собирается использовать своё творение.

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