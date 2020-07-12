Пса бросили на улице спустя 10 лет, оставив рядом записку с причиной такого ужасного поступка

Привет! Пожалуйста, не могли бы вы приютить меня? Мой владелец бросил меня спустя десять лет, потому что я так и не научился быть хорошим. Он вернул меня туда же, откуда когда-то взял. Спасибо, что приглядываете за мной, извините за неудобства

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