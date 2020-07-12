Утром 6 июля работники питомника "Джасмил" в Апчерче, Великобритания, обнаружили чёрного лабрадора, привязанного к воротам их здания. И хоть на их пороге часто появляются брошенные питомцы, этот пёс точно был особенным. Помимо самого пёселя бывший хозяин оставил записку, которая вряд ли оставит кого-то равнодушным.
Фото © Facebook / Swale Borough Council Stray Dog Service
Привет! Пожалуйста, не могли бы вы приютить меня? Мой владелец бросил меня спустя десять лет, потому что я так и не научился быть хорошим. Он вернул меня туда же, откуда когда-то взял. Спасибо, что приглядываете за мной, извините за неудобства
Текст записки
И хоть владелец старого лабрадора явно хотел остаться неизвестным, работников служб защиты животных такой вариант не устраивает. Сразу же, как собаку нашли, в группе приюта в "Фейсбуке" опубликовали пост с просьбами всех, кто узнает пса, поделиться информацией о нём и его бывшем владельце, пишет LadBible.
Фото © Facebook / Swale Borough Council Stray Dog Service
Мы бы очень хотели поговорить с владельцем, чтобы выяснить, почему именно собаку бросили. Никаких чипов не обнаружено. Если вы узнали его и можете оказать какую-либо помощь, пожалуйста, конфиденциально свяжитесь с нами или отправьте сообщение прямо на эту страницу. Собаку уже взяли под нашу опеку
Отрывок публикации в "Фейсбуке"
WOW-animals
Пса бросили на улице спустя 10 лет, оставив рядом записку с причиной такого ужасного поступка
сегодня в 14:00
В Twitter поделились забавными фото, какими малютками их собаки были в детстве и что из них выросло
сегодня в 09:00
10 животных, которых засняли в тот момент, когда их жизнь разделилась на до и после
вчера в 13:00