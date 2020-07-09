Беременная девушка ужаснула соцсети, устроив съёмку с 10 тысячами пчёл на животе

Бетани Карулак-Бейкер из Колорадо, США, — мама двоих детей. Сейчас она вместе с мужем Пэрри ожидает появления на свет третьего малыша. Однако в этот раз беременная решила устроить фотосессию, от которой у многих появились мурашки.

Фото © Facebook / Bethany Karulak-Baker

Американка поделилась в "Фейсбуке" снимками, где позирует с обнажённым животом, на котором сидит, по её словам, 10 тыс. пчёл, пишет Daily Mail. Девушка, находившаяся на 37-й неделе беременности, заверила пользователей, что ей не угрожала никакая опасность и насекомые ни разу её не укусили. При этом необычную идею якобы одобрил даже врач Бетани, несмотря на её аллергию на укусы.

Фото © Facebook / Bethany Karulak-Baker

Снимки разлетелись по соцсетям, напугав даже самых смелых. Они недоумевали, зачем устраивать явно небезопасные съёмки и ставить под угрозу жизнь малыша. И сомневались, что доктор мог одобрить такой безрассудный поступок пациентки.

После обрушившейся негативной реакции Бетани посчитала нужным объясниться. Девушка рассказала, что она давно занимается пчеловодством и знает, как вести себя с этими насекомыми. А фотосессия ей понадобилась для того, чтобы окончательно прийти в себя после тяжёлой депрессии, которая случилась из-за выкидыша в прошлом году. О новой беременности американка долго не решалась никому рассказать, боясь, что снова потеряет ребёнка. И только сейчас благодаря поддержке семьи она снова чувствует себя счастливой и поборола все страхи.