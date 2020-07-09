Бетани Карулак-Бейкер из Колорадо, США, — мама двоих детей. Сейчас она вместе с мужем Пэрри ожидает появления на свет третьего малыша. Однако в этот раз беременная решила устроить фотосессию, от которой у многих появились мурашки.
Американка поделилась в "Фейсбуке" снимками, где позирует с обнажённым животом, на котором сидит, по её словам, 10 тыс. пчёл, пишет Daily Mail. Девушка, находившаяся на 37-й неделе беременности, заверила пользователей, что ей не угрожала никакая опасность и насекомые ни разу её не укусили. При этом необычную идею якобы одобрил даже врач Бетани, несмотря на её аллергию на укусы.
Снимки разлетелись по соцсетям, напугав даже самых смелых. Они недоумевали, зачем устраивать явно небезопасные съёмки и ставить под угрозу жизнь малыша. И сомневались, что доктор мог одобрить такой безрассудный поступок пациентки.
Фото © Facebook / Bethany Karulak-Baker, Perry Baker
После обрушившейся негативной реакции Бетани посчитала нужным объясниться. Девушка рассказала, что она давно занимается пчеловодством и знает, как вести себя с этими насекомыми. А фотосессия ей понадобилась для того, чтобы окончательно прийти в себя после тяжёлой депрессии, которая случилась из-за выкидыша в прошлом году. О новой беременности американка долго не решалась никому рассказать, боясь, что снова потеряет ребёнка. И только сейчас благодаря поддержке семьи она снова чувствует себя счастливой и поборола все страхи.
Это не просто фото женщины с пчёлами на животе. Это намного больше. Надеюсь, однажды мои дети посмотрят на этот снимок и увидят, что я боец
Бетани Карулак-Бейкер
WOW-news
Беременная девушка ужаснула соцсети, устроив съёмку с 10 тысячами пчёл на животе
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