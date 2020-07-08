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В Кузбассе росгвардейцы приехали к 94-летней труженице тыла и помогли ей по хозяйству — видео

Они навели порядок на её участке, установили забор, покосили траву и выкорчевали старые пни.

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Видео © LIFE

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии помогают 94-летней труженице тыла Прасковье Анориной, которая осталась совсем одна. В День семьи, любви и верности они навестили свою подопечную, чтобы помочь ей по хозяйству. Лайф узнал, как это было.

Добровольцы навели порядок на её участке, установили забор, покосили траву и выкорчевали старые пни.

В годы Великой Отечественной войны пенсионерка трудилась в колхозе в Алтайском крае, а с воцарением мирного времени переехала в Кузбасс и до выхода на пенсию работала сторожем. В честь 75-летней годовщины Победы сотрудники ведомства провели для ветерана персональный парад.

Ранее собравшая для семей медиков 4,5 миллиона ветеран ВОВ поблагодарила президента РФ Владимира Путина за парад.

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