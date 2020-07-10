В Свердловской области горит перевал Дятлова

В Свердловской области на перевале Дятлова, неподалёку от которого в 1959 году погибло девять туристов, загорелся лес. Об этом сообщила директор заповедника "Денежкин камень" Анна Квашнина со ссылкой на оперативные данные Рослесхоза, согласно которым пожар зафиксировали 9 июля, а его площадь составляет порядка 56 гектаров.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ подтвердили факт пожара, однако не сообщили никаких подробностей. Как стало известно изданию Znak.com, на тушение направлено подразделение Уральской базы авиационной охраны лесов из шести пожарных десантников, а завтра им на помощь отправят специализированный вездеход.

— Площадь возгорания на данный момент оценивается в 25 гектаров. По предварительной информации, пожар начался от туристической тропы, ведущей на перевал, но сейчас ушёл намного дальше. По нашим прогнозам, на ликвидацию его уйдёт два-три дня, — рассказала изданию пресс-секретарь Министерства природных ресурсов региона Юлия Гибадуллина.