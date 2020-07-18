Старики из дома престарелых показали, кто тут главный, повторив обложки культовых альбомов: 8 фото

Во время карантина особенно тяжело пришлось подопечным домов престарелых, которые строго-настрого запретили любые посещения

Фото © Twitter / Robert Speker

Многие пенсионеры спасались регулярными письмами и подарками от родных, а также различными настольными играми, но этого было мало

Фото © Twitter / Robert Speker

Несмотря на свой солидный возраст, многие старички легки на подъём и с удовольствием принимают участие в различных проектах

Фото © Twitter / Robert Speker

Так, 41-летнему Роберту Спекеру, который придумывает увеселения в одном из домов престарелых в Лондоне, Великобритания, пришла в голову идея

Фото © Twitter / Robert Speker

Он предложил бабушкам и дедушкам показать, что они всё ещё молоды в душе. Нужно было просто выбрать любимого исполнителя и повторить обложку его альбома

Фото © Twitter / Robert Speker

Работники учреждения подготовили всё остальное: реквизиты, одежду и декорации, а после фото обработали, пишет The Sun

Фото © Twitter / Robert Speker

Роберт поделился результатами в "Твиттере", и его пост быстро набрал 118 тыс. лайков и 37 тыс. ретвитов

Фото © Twitter / Robert Speker

Пользователи Сети пришли в восторг от такой идеи и теперь требуют календарь с фотографиями крутых бабушек и дедушек