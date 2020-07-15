Площадь Трёх вокзалов в прошлом. Таксист рассказал, как теперь они разводят клиентов

Как только ограничительные карантинные меры были отменены, количество заказов у такси-агрегаторов начало расти - таксисты вернулись и начали работать по-прежнему. Кто-то честно, а кто-то не очень. И пошли в ход уловки, о самых популярных из которым Лайфу рассказал таксист с десятилетним стажем Андрей (имя изменено). От себя мы добавили возможные варианты действий, если вы столкнетесь с этими уловками.

Платное ожидание

“Номер один” для нечестных таксистов - это “фишка” с платным ожиданием. В большинстве компаний при подаче машины клиенту дается 3–5 минут, чтобы дойти до машины - дальше начинает тикать счётчик, водители это, конечно, знают. В посткоронавирусную эпоху кое-кто из таксистов делает так: намеренно останавливается недалеко от назначенного места, на другой стороне улицы или с другой стороны дома, где есть движение, чаще всего вы даже можете увидеть “ожидающую” вас машину. Но пока вы потратите время на то, чтобы объяснить, где именно вы находитесь, пока машина подъедет (ведь водитель не может развернуться в неположенном месте), к итоговой стоимости прибавится еще 5–10 минут платного ожидания. При этом скорее всего, водитель будет ссылаться на неточность GPS-координат в приложении или “навигатор показал тут”.

Вы, конечно, можете отказаться от поездки с этим водителем, но тогда агрегатор с вас спишет минимальную стоимость поездки, а это больше, чем “за ожидание”.

Помните, что вы вправе не оплачивать дополнительное время, поскольку приехать вовремя в назначенное место — это ответственность водителя. В подобном случае стоит коротко, но грамотно написать жалобу (можно в приложении) - деньги за поездку ему вернут. Не поленитесь сделать несколько фото того места, где вас “ожидало” такси и приложить их к своей жалобе.

Волшебная кнопка

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К сожалению, сейчас можно получить “платное ожидание” и во время поездки. Находятся такие “ловчилы”, которые везя пассажира по маршруту умудряются незаметно периодически кликать на счетчике кнопку «пауза». Система фиксирует это как остановку в пути и активирует платное ожидание. Эта "остановка" в вашем приложении может не отображаться нигде, кроме итогового чека, который мало кто разглядывает. Поэтому стоит приучить себя смотреть на чеки в конце поездки. Да, в плюс водителю списывают мелочёвку 30-50 рублей, но это же ваши деньги! Не ленитесь писать в поддержку, вам скорее всего, всё вернут и ещё предоставят скидку.

Изменение маршрута

Согласно п. 109 “Правил перевозок..” (постановление Правительства РФ №112, от 14.02.2009), пассажир самостоятельно выбираете маршрут, но, если он его не знает, то водитель обязан везти по кратчайшему пути.

Как правило, приложения-навигаторы сами предлагают короткий путь. Но недобросовестные таксисты, желая удлинить поездку объявляют: “так ехать удобнее”, “там могут быть пробки” или “по той дороге светофоров меньше соберем”. При этом путь может увеличиться на 5-10 км, а это стоит денег.