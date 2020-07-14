Загитову и других звёзд обделили фигурным "Оскаром". Вот кто должен был получить награды

Лучший новичок — Алёна Косторная

Новичок года — это одна из двух номинаций, по которой практически ни у кого не возникло вопросов. Косторная ворвалась во взрослое фигурное катание диким вихрем, выиграв абсолютно все международные соревнования, в которых принимала участие. Её победа в номинации, кажется, была очевидна для всех, хотя сама Алёна изображала искреннее удивление.

Я правда очень рада, потому что для меня это была полная неожиданность. Я и представить не могла, что смогу победить. Даже мысли не допускала, поэтому это была полная неожиданность, и у меня, естественно, даже дух перехватило. Я не могу подобрать нужных слов. До конца ещё не осознала, что такая большая награда досталась мне Алёна Косторная Чемпионка Европы 2020 года

Однако нашёлся всё же человек, который считает победу Косторной не такой уж и справедливой. По мнению Евгения Плющенко, награда должна была достаться Александре Трусовой, ведь она трижды вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Но при всём уважении к Трусовой она трижды уступила Косторной в очных битвах, а Плющенко просто пытается поддержать свою новую ученицу.

Лучший тренер — Этери Тутберидзе

Вторая и последняя номинация, где победитель неоспорим. У Рафаэля Арутюняна есть Нейтан Чен. У Брайана Орсера есть Юдзуру Ханю. А у Этери Тутберидзе есть Алёна Косторная, Анна Щербакова и Алина Загитова. Сейчас наставник из "Хрустального" с большим отрывом — лучший тренер мира. Да, её можно сколько угодно обвинять в токсичности, сетовать на то, что все ученики добиваются успехов только в юном возрасте, но факт остаётся фактом: Тутберидзе мощнейшим образом двигает фигурное катание вперёд.

О её отношении к работе говорит даже тот факт, что к онлайн-церемонии она так и не подключилась. То ли не сочла награду значимой, то ли просто решила не тратить время. Этери Георгиевна привыкла доказывать свою состоятельность делами, а не словами.

Лучший костюм — Анна Щербакова

А вот теперь начинаем менять правила игры. ISU Skating Awards в этой номинации досталась канадской паре Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Костюмы замечательные, спору нет. Но как их вообще можно сравнивать с великолепным платьем Анны Щербаковой, которое меняет цвет прямо по ходу выступления?!

Немыслимый и абсолютно эксклюзивный трюк, характерный больше для показательных выступлений, легко и изящно выполняемый юной фигуристкой, неизменно вызывал оглушительные овации на каждом турнире. А в итоге остался без награды. Исправляем!

Лучшая программа — Евгения Медведева

Да, победители в лице Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона действительно хороши, а их программа так и блещет оригинальностью.

Но всё-таки французы катались под саундтрек к фильму Fame, а не под "Утреннюю гимнастику" Высоцкого, поэтому не так уж это и оригинально. Да и как оставить без награды Евгению Медведеву? Она уже явно по ним истосковалась и, конечно, заслужила. Над "Мемуарами гейши" она работала два года, готовилась морально, погружалась в образ и даже начала учить японский для более полного внедрения.

Получился сильный и запоминающийся образ. Решено: отдаём награду!

Лучший хореограф — Даниил Глейхенгауз

Ше-Линн Бурн из Канады, получившая награду, безусловно, очень хороша. Она поставила программы той же Медведевой, а ещё Туктамышевой, Нейтану Чену, Рике Кихире, Мэрайе Белл и, конечно, Юдзуру Ханю. Мощнейший список! Чем на него ответить? Вот этим скромным гением.

Тот факт, что команда Тутберидзе — лучшая в мире, сомнению не поддаётся. А потому каждого из её членов можно смело награждать. Даниил Глейхенгауз забирает награду лучшему хореографу, а для Сергея Дудакова нужно придумать номинацию "Лучший технарь", ведь именно он учит всех этих чудо-девочек их ультрапрыжкам.

За вклад в фигурное катание — Ирина Роднина

ISU в почётной номинации решили наградить канадского одиночника Курта Браунинга. Он четырежды побеждал на чемпионатах мира — это действительно круто. Но на олимпийских играх ни разу выше пятого места не поднимался. И это ваш кандидат? Логика понятна: чемпионат мира, на котором изначально и должна была пройти церемония вручения наград, планировался в Монреале и организаторы хотели умаслить местную публику. Но на самом деле есть гораздо более достойные люди. Тут дадим слово Евгению Плющенко.

Я очень уважительно отношусь к Курту Браунингу, это действительно классный спортсмен был, он даже больше раскрылся как шоумен. Но полностью соглашусь с тем, что выбор организаторов стал странным. У нас в фигурном катании есть великая Роднина, есть Дик Баттон, есть большое количество олимпийских чемпионов. На такую номинацию всё-таки должны были претендовать действительно легенды, которые выиграли Олимпиады не один и не два раза. А такие есть Евгений Плющенко

Сам Плющенко дважды побеждал на Олимпиадах, ещё дважды был вторым, а сколько он чемпионатов мира и Европы выиграл — можно смело отдавать награду ему. Ирина Роднина — и вовсе трёхкратная олимпийская чемпионка, её вклад в фигурное катание сложно переоценить. Или её заклятая подруга Татьяна Тарасова? Сколько она олимпийских чемпионов подготовила? В общем, тут куда ни глянь, а кандидатов достойнее Браунинга полным полно. Так что простите, Курт, наш выбор — Ирина Роднина.

Самый ценный фигурист — Алина Загитова?

А вот тут самое интересное. Тот факт, что Алину Загитову не включили в шорт-лист номинации, — это, как сказал Алексей Ягудин, полный бред и нонсенс. Как можно вообще не рассматривать действующую олимпийскую чемпионку и обладательницу Большого шлема? Правильно, никак. Включить её в список номинантов нужно было обязательно, а вот что насчёт победы?

Итоговый победитель Юдзуру Ханю — более чем достойный кандидат, двукратный олимпийский чемпион, который посвящает этому спорту всего себя и стремится к невозможному четверному акселю. С другой стороны, есть гений из Йеля — Нейтан Чен, — который выходит на лёд в пижаме и побеждает того же Ханю. И кого тут выбрать?