Как изменился "успешный ребёнок" из популярного мема, который 10 лет назад был в каждой переписке

Со времён популярности мема прошло больше десяти лет, а малышу на фото исполнилось 14. И хоть мальчик уже совсем взрослый, в его чертах лица всё ещё можно разглядеть того самого "успешного ребёнка".
Родители Сэма рассказали изданию BuzzFeed, что поначалу им было не по себе от того, что чуть ли не каждая собака знает их сына. Но потом они поняли, что это очень хороших знак. Парень родился недоношенным и первые полгода боролся за свою жизнь, поэтому он по праву может считаться символом успеха. Сэм же ещё в раннем детстве осознал все плюсы и минусы популярности.
Мои чувства смешанные. Я хотел быть обычным ребёнком, но также мне нравилось, что со мной это произошло
Сэм Гринер
Кадр из видео © YouTube / BuzzFeedVideo
Семья Гринер поделилась, что от популярности Сэма была вполне реальная польза. Несколько лет назад, когда отцу молодого человека понадобилась пересадка печени, они всего за неделю собрали необходимые для операции средства. Для этого они просто опубликовали просьбу на сервисах для пожертвований. Операция прошла успешно.
Сейчас Сэм пошёл по стопам своего папы и увлекается изобразительным искусством. Парень знает: всю жизнь на славе "успешного ребёнка" ему выезжать не удастся.
Пока что я не определился со своим призванием. Но, надеюсь, однажды я займусь чем-то, что будет вдохновлять людей так же, как это делал "успешный ребёнок"
Сэм Гринер
Фото © Twitter / Arkside
Сам кадр был сделан в 2007 году, когда Сэму было всего 11 месяцев. После публикации фотография не привлекла к себе особого внимания. Она почти два года спокойно пролежала на Flick, пока кто-то из пользователей не подумал, что малыш на снимке разрушил замок из песка другого ребёнка и теперь с властным выражением лица и кулаком отмечает победу. Затем значение картинки трансформировалось в более общее, и её начали использовать везде, где герой добился успеха. Так родился Success Kid ("успешный ребёнок").
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