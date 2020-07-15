Как изменился "успешный ребёнок" из популярного мема, который 10 лет назад был в каждой переписке

Со времён популярности мема прошло больше десяти лет, а малышу на фото исполнилось 14. И хоть мальчик уже совсем взрослый, в его чертах лица всё ещё можно разглядеть того самого "успешного ребёнка".

Родители Сэма рассказали изданию BuzzFeed, что поначалу им было не по себе от того, что чуть ли не каждая собака знает их сына. Но потом они поняли, что это очень хороших знак. Парень родился недоношенным и первые полгода боролся за свою жизнь, поэтому он по праву может считаться символом успеха. Сэм же ещё в раннем детстве осознал все плюсы и минусы популярности.