Камеры зафиксировали в квартире движение, и когда хозяин пересмотрел видео, то ему было не до смеха

Недавно пользователь Jonesy Jones опубликовал на своём YouTube-канале запись с камер системы безопасности, которая заставит поверить в существование призраков любого. На кадрах вдруг появляются полупрозрачные белые летающие тени, которые вполне подходят под описание призраков.
Вдруг мне на телефон пришло уведомление от камеры системы безопасности: "Обнаружено движение в гостиной". <...> Я нажал на воспроизведение", и то, что я увидел... (Обратите внимание на шестую секунду).
Jonesy Jones
Видео © YouTube / Jonesy Jones
В комментариях под видео пользователи начали обсуждать, какие это могут быть варианты, помимо самого очевидного — призраков. На первое место вышла паутина. Однако у этой версии были свои противники.
Ну уж нет... Паутина не материализуется из воздуха, и определённо она так не исчезает. Единственный вопрос, на который теперь нужно ответить: что это действительно такое...
happysnark
Мало того, из-за видео у Jonesy Jones даже успели появиться хейтеры. В комментариях одни пишут о том, что у него в комнате так не прибрано, что неудивительно, что там завелась нечистая сила. Другие думают, что локация больше напоминает дом драг-дилера, а тени — это просто дым.
Кто-то просто тут курит
Зоря Быков
Мне кажется, это довольно странно: устанавливать камеры безопасности в мет-лаборатории
EndlessNites
Кадры из видео © YouTube / Jonesy Jones
Но, несмотря на нападки ненавистников, автор видео нашёл, что им сказать. Джонси рассказал, что ему пришлось срочно уехать из города. И, когда он собирался, его гараж был так сильно забит, что пришлось некоторые вещи перетащить домой. "Конечно, если бы я знал, что в тот день в моей гостиной будет пара призраков, я бы прибрался для зрителей. Лол." — добавил автор видео.
WOW-news
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