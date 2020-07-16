Камеры зафиксировали в квартире движение, и когда хозяин пересмотрел видео, то ему было не до смеха

Недавно пользователь Jonesy Jones опубликовал на своём YouTube-канале запись с камер системы безопасности, которая заставит поверить в существование призраков любого. На кадрах вдруг появляются полупрозрачные белые летающие тени, которые вполне подходят под описание призраков.

Вдруг мне на телефон пришло уведомление от камеры системы безопасности: "Обнаружено движение в гостиной". <...> Я нажал на воспроизведение", и то, что я увидел... (Обратите внимание на шестую секунду). Jonesy Jones

Видео © YouTube / Jonesy Jones

В комментариях под видео пользователи начали обсуждать, какие это могут быть варианты, помимо самого очевидного — призраков. На первое место вышла паутина. Однако у этой версии были свои противники.

Ну уж нет... Паутина не материализуется из воздуха, и определённо она так не исчезает. Единственный вопрос, на который теперь нужно ответить: что это действительно такое... happysnark

Мало того, из-за видео у Jonesy Jones даже успели появиться хейтеры. В комментариях одни пишут о том, что у него в комнате так не прибрано, что неудивительно, что там завелась нечистая сила. Другие думают, что локация больше напоминает дом драг-дилера, а тени — это просто дым.

Кто-то просто тут курит Зоря Быков

Мне кажется, это довольно странно: устанавливать камеры безопасности в мет-лаборатории EndlessNites

Кадры из видео © YouTube / Jonesy Jones