Одна ошибка во время уборки может спровоцировать появление ядовитого газа, и вот как этого избежать

Производители бытовой химии всегда пишут на упаковках меры предосторожности во время использования их средств. Но редко когда на этикетке встретишь предупреждения об опасности смешивания с другими товарами. Так, недавно издание CHOICE поделилось информацией, которую знают разве что самые продвинутые "клининг-менеджеры". Оказалось, верные помощники при уборке — отбеливатель и уксус — хороши только по отдельности. А вместе они образуют токсичное и даже, можно сказать, смертельно опасное вещество.

Гиф © Giphy

Во время своих следующих генеральных уборок ни в коем случае не используйте хлорный отбеливатель на тех же поверхностях, что и уксус. Когда он смешивается с кислотой (в нашем случае — уксусной), происходит реакция. Гипохлорит натрия, входящий в состав отбеливателя, превращается в хлорноватистую кислоту. А она в свою очередь выделяет газообразный хлор.

Гиф © Giphy