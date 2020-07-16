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Одна ошибка во время уборки может спровоцировать появление ядовитого газа, и вот как этого избежать

Казалось бы, в современном мире каждая уборка похожа на занятия в кабинете химии. Множество средств помогают нам держать квартиры в идеальном состоянии без особого труда. Но мало кто знает, что при смешивании некоторые средства могут не только не подействовать, но и сыграть с хозяином или хозяйкой злую шутку.

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Гиф © Giphy

Производители бытовой химии всегда пишут на упаковках меры предосторожности во время использования их средств. Но редко когда на этикетке встретишь предупреждения об опасности смешивания с другими товарами. Так, недавно издание CHOICE поделилось информацией, которую знают разве что самые продвинутые "клининг-менеджеры". Оказалось, верные помощники при уборке — отбеливатель и уксус — хороши только по отдельности. А вместе они образуют токсичное и даже, можно сказать, смертельно опасное вещество.

Гиф © Giphy

Во время своих следующих генеральных уборок ни в коем случае не используйте хлорный отбеливатель на тех же поверхностях, что и уксус. Когда он смешивается с кислотой (в нашем случае — уксусной), происходит реакция. Гипохлорит натрия, входящий в состав отбеливателя, превращается в хлорноватистую кислоту. А она в свою очередь выделяет газообразный хлор.

Гиф © Giphy

И если это даже звучит страшно, то на деле всё ещё серьёзнее. Вдыхание токсичных паров может вызвать кашель, проблемы с дыханием, аллергические реакции и даже химические ожоги. В небольших объёмах его увидеть невозможно, но резкий запах не даст вам расслабиться. Поэтому во время уборки всегда насухо протирайте поверхности, которые вы до этого обработали уксусом, прежде чем взяться за отбеливатель, — допускать, чтобы они смешивались, нельзя.

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