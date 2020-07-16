Производители бытовой химии всегда пишут на упаковках меры предосторожности во время использования их средств. Но редко когда на этикетке встретишь предупреждения об опасности смешивания с другими товарами. Так, недавно издание CHOICE поделилось информацией, которую знают разве что самые продвинутые "клининг-менеджеры". Оказалось, верные помощники при уборке — отбеливатель и уксус — хороши только по отдельности. А вместе они образуют токсичное и даже, можно сказать, смертельно опасное вещество.
Во время своих следующих генеральных уборок ни в коем случае не используйте хлорный отбеливатель на тех же поверхностях, что и уксус. Когда он смешивается с кислотой (в нашем случае — уксусной), происходит реакция. Гипохлорит натрия, входящий в состав отбеливателя, превращается в хлорноватистую кислоту. А она в свою очередь выделяет газообразный хлор.
И если это даже звучит страшно, то на деле всё ещё серьёзнее. Вдыхание токсичных паров может вызвать кашель, проблемы с дыханием, аллергические реакции и даже химические ожоги. В небольших объёмах его увидеть невозможно, но резкий запах не даст вам расслабиться. Поэтому во время уборки всегда насухо протирайте поверхности, которые вы до этого обработали уксусом, прежде чем взяться за отбеливатель, — допускать, чтобы они смешивались, нельзя.
WOW-news
Одна ошибка во время уборки может спровоцировать появление ядовитого газа, и вот как этого избежать
сегодня в 12:36
Мирослава Карпович посмеялась над хейтерами, которые устроили ей травлю из-за романа с Прилучным
сегодня в 09:36
У ведущей украинских новостей в прямом эфире выпал зуб, и её реакция поразила зрителей
вчера в 13:20