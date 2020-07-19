Блогерша из России прославилась настолько узкой талией, что многие уверены — ей удалили рёбра

Девушка живёт в России и уже активно осваивает профессию фитнес-блогера. Аудитория Лины исчисляется сотнями тысяч людей, просто мечтающих о такой же талии, как у неё

Фото © Instagram / ms.sunspot

И хоть может показаться, что за такие изгибы можно благодарить только гены, блогерша признаётся — это всё результат долгого и упорного труда

Фото © Instagram / ms.sunspot

Раньше всё было совершенно по-другому. Я стеснялась своего тела и скрывала его. Не знала, с чего начать, и тонула в информации о похудении, которая на самом деле была антинаучной и неэффективной Ms.sunspot

Фото © Instagram / ms.sunspot

Тогда девушка решила взять своё тело под контроль. Для этого сначала пришлось изучить теорию и только потом применить её на практике

Фото © Instagram / ms.sunspot

Сейчас Лина помогает тысячам подписчиц добиться идеальной талии и даже зарабатывает на этом деньги

Фото © Instagram / ms.sunspot

Решив монетизировать свой инстаграм, блогерша начала создавать гайды, в которых она делится информацией по формированию тонкой талии

Фото © Instagram / ms.sunspot

Впрочем, судя по отзывам, информацию можно в свободном доступе найти в Интернете. За копипаст девушке не раз прилетало от фанатов

Фото © Instagram / ms.sunspot

Кроме того, Лина часто делится секретами своих тренировок в блоге. Причём абсолютно бесплатно

Фото © Instagram / ms.sunspot

Я не хочу, чтобы вы попались в ту же ловушку, перепробовали кучу диет и голодовок, угробили здоровье, а потом восстанавливались... Как я Ms.sunspot

Фото © Instagram / ms.sunspot

Несмотря на неоднозначность персоны, аудитория блога ms.sunspot постоянно растёт. За последний год она увеличилась почти в два раза, и сейчас показатель дошёл до 1,3 миллиона подписчиков

Фото © Instagram / ms.sunspot

Вместе с поклонниками пришли и хейтеры. Некоторые просто не верят, что кому-то действительно может понравиться такая талия

Это же ужас — так выглядеть Margarita_snitsar_39

Жесть какая. И все малолетние девчонки пойдут голодать, чтоб талию потом ладонями обхватить можно было! 🤦‍♀️😠 Mardenmak