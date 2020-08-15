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95-летний старик не стригся ни разу в жизни, и его длинные волосы стали для людей святыней

Дедушка не хочет менять причёску, несмотря на возникающие трудности.

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Скриншот © YouTube / Press Lives

95-летний индиец из штата Карнатака утверждает, что он ни разу в жизни не стриг свои волосы. Сейчас их длина достигает 7,3 метра. И быть носителем такого достоинства — задача не из лёгких.

Скриншот © YouTube / Press Lives

Волосы приходится собирать в огромный шар на макушке и обвязывать тканью, чтобы старик мог свободно передвигаться. Локоны Доддапаллии давно спутались в огромные дреды, и неизвестно, когда последний раз их касался шампунь.

Скриншот © YouTube / Press Lives

Однако, несмотря на все трудности, стричь волосы старик отказывается. По мнению Доддапаллии, в них заключена его сила, пишет Oddity Central. А если индиец сострижёт свою копну, то потеряет божественный статус — сейчас он почитается местными жителями как представитель Бога на земле.

Скриншот © YouTube / Press Lives

Заботиться о волосах старику помогают его соседи и "прихожане": люди каждый день стекаются к почтенному мудрецу за советами и благословением.

Ведущая решила не мыть волосы на карантине и спустя 1,5 месяца показала, что с ними стало

Сюзанна Константин — ведущая, актриса и модный эксперт родом из Англии — отважилась на эксперимент, на который согласится далеко не каждая девушка. Во время карантина она решила дать отдых не только телу, но и волосам. Ведь за её долгую карьеру они постоянно подвергались воздействию фена, щипцов, утюжков и всевозможных средств с самым разным химическим составом. Поэтому британка отказалась от мытья головы на шесть недель и показала, что из этого вышло.

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