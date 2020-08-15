95-летний старик не стригся ни разу в жизни, и его длинные волосы стали для людей святыней

Ведущая решила не мыть волосы на карантине и спустя 1,5 месяца показала, что с ними стало Сюзанна Константин — ведущая, актриса и модный эксперт родом из Англии — отважилась на эксперимент, на который согласится далеко не каждая девушка. Во время карантина она решила дать отдых не только телу, но и волосам. Ведь за её долгую карьеру они постоянно подвергались воздействию фена, щипцов, утюжков и всевозможных средств с самым разным химическим составом. Поэтому британка отказалась от мытья головы на шесть недель и показала, что из этого вышло.