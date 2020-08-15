95-летний старик не стригся ни разу в жизни, и его длинные волосы стали для людей святыней

95-летний индиец из штата Карнатака утверждает, что он ни разу в жизни не стриг свои волосы. Сейчас их длина достигает 7,3 метра. И быть носителем такого достоинства — задача не из лёгких.
Волосы приходится собирать в огромный шар на макушке и обвязывать тканью, чтобы старик мог свободно передвигаться. Локоны Доддапаллии давно спутались в огромные дреды, и неизвестно, когда последний раз их касался шампунь.
Однако, несмотря на все трудности, стричь волосы старик отказывается. По мнению Доддапаллии, в них заключена его сила, пишет Oddity Central. А если индиец сострижёт свою копну, то потеряет божественный статус — сейчас он почитается местными жителями как представитель Бога на земле.
Заботиться о волосах старику помогают его соседи и "прихожане": люди каждый день стекаются к почтенному мудрецу за советами и благословением.