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Девушка уже два года ходит синей, мечтая стать инопланетянкой, и алкоголь тут ни при чём: 10 фото

Лоурайи с нетерпением ждёт того дня, когда она сможет навсегда остаться в том виде, который ей приходится создавать каждый день.

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Фото © Instagram / lhouraii

Лоурайи Ли из Брэдфорда, Великобритания, 30 лет, но она лишь недавно поняла, почему ощущает себя не в своей тарелке, пишет Daily Star

Фото © Instagram / lhouraii

Девушка со школы увлекалась косметикой, и особенно её привлекал японский стиль гяру, для которого характерен тяжёлый макияж и обилие аксессуаров

Фото © Instagram / lhouraii

Как-то раз два года назад она перекрасила себя в синий и тогда поняла, что нашла свой идеал. С тех пор девушка каждый день начинает с перевоплощения

Фото © Instagram / lhouraii

Лоурайи считает себя инопланетным фриком и мечтает когда-нибудь остаться синей навсегда. Но пока ей остаётся только краситься

Фото © Instagram / lhouraii

Девушка десять лет встречается с парнем, который во всём её поддерживает и даже сам носит макияж, но не настолько сложный, как Лоурайи

Фото © Instagram / lhouraii

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