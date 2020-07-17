Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На дне океана был найден брат-близнец Дарта Вейдера, который оказался новым видом гигантских изоподов

В 2018 году на дне Индийского океана неподалёку от острова Ява исследователи обнаружили четырнадцатиногое существо, своей головной частью напоминающее шлем Дарта Вейдера. Недавно учёным удалось выяснить, что находка — лишь очередной вид уже известных ракообразных.

73

Фото © LKCNHM

Исследования проходили под руководством Питера Нга из Национального университета Сингапура. В ходе двухнедельных работ группе учёных удалось исследовать 63 объекта, среди которых оказалось и неизвестное существо. Впрочем, поначалу считалось, что ракообразное — лишь один из уже изученных видов гигантских изоподов. Но когда группа исследователей поняла, что ни под одну классификацию животное не подходит, они начали его детальный анализ.

Фото © LKCNHM, Twitter / nottheanakinway

Сейчас существо, чья голова напоминает шлем главного злодея саги "Звёздные войны", получило название Bathynomus raksasa. С индонезийского "раксаса" переводится как "гигант, дьявол".

Для меня, как для человека, занимающегося систематизацией биологических существ, открытие новых видов — большое достижение. Особенно такие впечатляющие образцы — вплоть до его размеров и экосистемы, в которой он существует

Кахьо Рахмади

Профессор Индонезийского института

Фото © LKCNHM

Удивительно, но это далеко не единственный вид, который не был известен науке до исследований 2018 года. Учёные собрали порядка 12 тысяч глубоководных существ, в том числе крабов, медуз, рыб, моллюсков, креветок, губок, морских звёзд, ежей и червей. Всего 800 видов, 12 из которых даже не были зарегистрированы в научной литературе, сообщает BBC.

Выбор редакции

Loading...