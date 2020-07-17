На дне океана был найден брат-близнец Дарта Вейдера, который оказался новым видом гигантских изоподов

Исследования проходили под руководством Питера Нга из Национального университета Сингапура. В ходе двухнедельных работ группе учёных удалось исследовать 63 объекта, среди которых оказалось и неизвестное существо. Впрочем, поначалу считалось, что ракообразное — лишь один из уже изученных видов гигантских изоподов. Но когда группа исследователей поняла, что ни под одну классификацию животное не подходит, они начали его детальный анализ.
Фото © LKCNHM, Twitter / nottheanakinway
Сейчас существо, чья голова напоминает шлем главного злодея саги "Звёздные войны", получило название Bathynomus raksasa. С индонезийского "раксаса" переводится как "гигант, дьявол".
Для меня, как для человека, занимающегося систематизацией биологических существ, открытие новых видов — большое достижение. Особенно такие впечатляющие образцы — вплоть до его размеров и экосистемы, в которой он существует
Кахьо Рахмади
Профессор Индонезийского института
Фото © LKCNHM
Удивительно, но это далеко не единственный вид, который не был известен науке до исследований 2018 года. Учёные собрали порядка 12 тысяч глубоководных существ, в том числе крабов, медуз, рыб, моллюсков, креветок, губок, морских звёзд, ежей и червей. Всего 800 видов, 12 из которых даже не были зарегистрированы в научной литературе, сообщает BBC.
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