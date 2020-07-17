На дне океана был найден брат-близнец Дарта Вейдера, который оказался новым видом гигантских изоподов

Исследования проходили под руководством Питера Нга из Национального университета Сингапура. В ходе двухнедельных работ группе учёных удалось исследовать 63 объекта, среди которых оказалось и неизвестное существо. Впрочем, поначалу считалось, что ракообразное — лишь один из уже изученных видов гигантских изоподов. Но когда группа исследователей поняла, что ни под одну классификацию животное не подходит, они начали его детальный анализ.

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Сейчас существо, чья голова напоминает шлем главного злодея саги "Звёздные войны", получило название Bathynomus raksasa. С индонезийского "раксаса" переводится как "гигант, дьявол".

Для меня, как для человека, занимающегося систематизацией биологических существ, открытие новых видов — большое достижение. Особенно такие впечатляющие образцы — вплоть до его размеров и экосистемы, в которой он существует Кахьо Рахмади Профессор Индонезийского института

Фото © LKCNHM