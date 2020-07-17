Блогер показал, что произошло в запертой бутылке, куда 12 лет назад он поместил несколько жуков

Канал Jartopia специализируется на роликах, в которых автор показывает и рассказывает про замкнутые экосистемы, помещённые в банки. Отсюда и название: Jar (банка) + Utopia (утопия). Недавно там вышло видео, на котором блогер показал террариум-бутылку, которая была запечатана ещё в 2008 году! На первый взгляд, в бутылке ничего нет, кроме груды камней и пары растений. Но стоит присмотреться, как сквозь мох начинают проглядываться десятки чудных насекомых.

Кадры из видео © YouTube / Jartopia

Несмотря на то что растений очень мало, так было не всегда. Количество зелени и насекомых обратно пропорционально. Блогер сравнивает эти перемены со сменой дня и ночи. На данный момент в террариуме мало растений, потому что очень много организмов, которые ими питаются. Как только зелени станет не хватать, насекомые начнут погибать, давая растениям шанс вырасти.

Кадры из видео © YouTube / Jartopia

Но пока новый цикл не начался, автор канала решил показать, какие существа живут у него в запечатанной бутылке. Наблюдая за своими подопечными, блогер заметил, что взрослые особи чаще всего живут на поверхности, в то время как новорождённые большую часть времени находятся под землёй. Также молодой человек обращает внимание на водоросли, которые зародились на самом дне сосуда и живут там, несмотря на смену "биологических циклов".

Кадры из видео © YouTube / Jartopia

За несколько недель ролик оценили почти 30 тысяч раз, а в комментариях пользователи шутят, что блогер стал своеобразным богом для этих насекомых: "Чисто технически, ты для них Бог" — написал manbenitez247. А другие любители насекомых просто удивляются тому, сколько уже лет существует эта экосистема.

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