Канал Jartopia специализируется на роликах, в которых автор показывает и рассказывает про замкнутые экосистемы, помещённые в банки. Отсюда и название: Jar (банка) + Utopia (утопия). Недавно там вышло видео, на котором блогер показал террариум-бутылку, которая была запечатана ещё в 2008 году!
На первый взгляд, в бутылке ничего нет, кроме груды камней и пары растений. Но стоит присмотреться, как сквозь мох начинают проглядываться десятки чудных насекомых.
Несмотря на то что растений очень мало, так было не всегда. Количество зелени и насекомых обратно пропорционально. Блогер сравнивает эти перемены со сменой дня и ночи. На данный момент в террариуме мало растений, потому что очень много организмов, которые ими питаются. Как только зелени станет не хватать, насекомые начнут погибать, давая растениям шанс вырасти.
Но пока новый цикл не начался, автор канала решил показать, какие существа живут у него в запечатанной бутылке. Наблюдая за своими подопечными, блогер заметил, что взрослые особи чаще всего живут на поверхности, в то время как новорождённые большую часть времени находятся под землёй.
Также молодой человек обращает внимание на водоросли, которые зародились на самом дне сосуда и живут там, несмотря на смену "биологических циклов".
За несколько недель ролик оценили почти 30 тысяч раз, а в комментариях пользователи шутят, что блогер стал своеобразным богом для этих насекомых: "Чисто технически, ты для них Бог" — написал manbenitez247. А другие любители насекомых просто удивляются тому, сколько уже лет существует эта экосистема.
Подожди ещё 12 лет, и мы сможем увидеть миниатюрного Кинг-Конга
RedDL89
Очень интересная и динамичная система! Удивительно, что изоподы и сороконожки всё ещё бродят там спустя 12 лет!
Millenpopille
WOW-news
Фанаты были шокированы тем, как постарела 48-летняя звезда сериала "Клон", увидев её новое фото
сегодня в 13:25
Блогер показал, что произошло в запертой бутылке, куда 12 лет назад он поместил несколько жуков
сегодня в 12:35
На дне океана был найден брат-близнец Дарта Вейдера, который оказался новым видом гигантских изоподов
сегодня в 10:33