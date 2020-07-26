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Девочка родилась без ног и спустя 8 лет удивила всех, посвятив свою жизнь гимнастике

Сейчас Пейдж выступает на фестивалях и соревнованиях, планируя добиться серьёзных результатов.

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Фото © Facebook / Heidi Calendine

Маленькая Пейдж Кэлендин из Огайо, США, с самого детства восторгалась художественной гимнастикой, поэтому родители недолго думали, прежде чем записать её в секцию. Девочке было полезно заняться спортом, чтобы развить и укрепить мышцы. Однако очень скоро Пейдж начала всерьёз воспринимать свои тренировки и вознамерилась стать успешной гимнасткой, пишет The Metro.

Фото © Facebook / Heidi Calendine

Девочка родилась без ног, поэтому, разумеется, ей было сложно соревноваться с другими спортсменками, но упорства и целеустремлённости ей было не занимать. Теперь 8-летняя Пейдж состоит в команде гимнасток, у которых в той или иной степени имеются какие-то особенности. В этой команде удобнее проявлять свою творческую натуру, и девочка в ней просто незаменима.

Видео © Instagram / intlgymnast

Художественная гимнастика — это точно моё, и я долго не перестану ей заниматься. Я планирую продолжать упражняться и придумывать программы, чтобы участвовать в соревнованиях

Пейдж Кэлендин

Фото © Facebook / Heidi Calendine и Zanesville Gymnastics

Но на гимнастике девочка останавливаться не планирует. В список её интересов входят плавание, чирлидинг и стрельба из лука. Пейдж планирует посвятить себя спорту, поэтому уже разрабатывает схему, по которой она сможет заниматься всем и сразу.

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