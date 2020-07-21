Парень узнал, что станет отцом во второй раз, и виновником этой неожиданности оказался любопытный кот

Playtonic1 рассказал, что в прошлом году он стал папой и они с женой на этом останавливаться не планировали. Но из-за пандемии пара решила взять паузу. Перепробовав несколько методов контрацепции, они стали использовать презервативы, о чём вскоре сильно пожалели. "Мы были уверены, резинок будет достаточно, но тут в дело вступил наш кот", — написал парень в посте.
Фото © Imgur
Дело в том, что кот — большой любитель порыться в вещах своих хозяев. Настолько, что, когда они забрали его из приюта, на следующее утро они проснулись и подумали, что в доме завёлся полтергейст. Все дверцы шкафов на кухне были открыты. Кто же знал, что малыш сможет ещё и выводить из строя имущество владельцев.
Однажды я наткнулся на ужасную сцену из пережёванных ватных палочек и блестящих упаковок презервативов, которые у меня хранятся в одном ящике. Тогда я не обратил на это внимание. Просто выкинул пластик и положил презервативы обратно
Playtonic1
Через несколько часов Playtonic1 взял презерватив их тех, что вытащила кошка. А спустя три недели его жена начала испытывать симптомы, которые ей уже были знакомы. Муж побежал за тестами на беременность, и к их ужасу все они оказались положительными. Поначалу супруги не могли понять, как такое произошло, но вскоре картинка сложилась.
Гиф © Giphy
Вдруг меня поразило. Этот чёртов кот! Я подбежал к ящику ванной, где держал презервативы, и начал осматривать каждый миллиметр. Ну и, конечно, на некоторых из них были заметные царапины, следы зубов и даже проколы...
Playtonic1
Под постом пользователи Reddit оставили больше тысячи комментариев, и большинство из них сошлись во мнении, что кот — дьявол во плоти. Другие же нашли в ситуации и положительные моменты. Один человек прокомментировал: "По крайней мере, ребёнок получит классную историю о том, как он родился".
WOW-animals
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