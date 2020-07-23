Директор-депутат из Перми, похоже, на каникулах перенесла травлю ребёнка из школы к нему домой

Как ранее писал Лайф, в Перми идёт война между родителями школьников и директором-депутатом Ириной Горбуновой. Конфликт начался в школе № 105, родители учеников написали письмо президенту с просьбой остановить поборы и травлю. Было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество", но на пике скандала Горбунова была переназначена на должность директора лицея № 9.

Спустя месяц после её назначения уже в новом образовательном учреждении жалобы о поборах и травле возобновились. Сергей Медведев заявил об унижении своего сына из-за отказа родителей покупать рабочие тетради. В середине февраля 2020-го на общем родительском собрании начальной школы Горбунова заставила родителей подписать письмо, подтверждающее, что в школе нет ни поборов, ни травли. Тем, кто отказывался подписывать, сообщали о возможных проблемах детей с успеваемостью, которые могут начаться. Особенно у тех, кто учится не по прописке.

В июне Сергей Медведев объявил голодовку из-за травли его сына. С мальчиком перестали общаться все одноклассники, его называли предателем. А на днях в подъезде дома Медведевых появились жуткие надписи на стенах.

— Мне кажется, этот подъезд дома № 5 по ул. Юрша в Перми может стать музеем низости и жестокости. Дверь подъезда и стены лестничной клетки, где живёт Максим Медведев, производят очень сильное впечатление! Видно, что в подъезде недавно был ремонт, и блестящие от свежей краски стены на других этажах создают резкий контраст с тем, как выглядит этаж Медведевых. Такой же резкий контраст между педагогикой и методами, которые используют в решениях конфликтов с родителями, не желающими участвовать в поборах, в лицее под руководством скандально известного депутата Пермской городской думы Ирины Горбуновой. Кто оставил на стенах следы своей бесчеловечности? Дети? Кто им подсказал такой способ травли ребёнка? — пишет в социальных сетях неравнодушная к ситуации жительница Перми.