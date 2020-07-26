Шанс для тех, кто ждёт открытия границ. Супруги создали сайт, который отправляет в любую точку мира

Супруги из Сингапура Сонали Ранджит и Вайшнав Баласубраманиам, как и многие во время карантина, заскучали в четырёх стенах. Сердца пары требовали путешествий, но местные власти и пандемия внесли свои коррективы. Но так у супругов появилась идея, которую они и воплотили сообща, создав сайт Window Swap.
Суть сервиса очень проста, вы жмёте на кнопку, подтверждая своё желание сменить окошко, и вас переносит в другую страну. В уголке всегда написано, где именно вы оказались и у кого в гостях. Так все любители путешествий смогут немного утолить свою жажду приключений. Как и те, кто просто устал сидеть дома и нуждается в смене обстановки, пишет Oddity Central.
Мне с мужем изрядно надоел привычный вид из окна, поэтому мы и создали такое место в Сети, где можно открыть его в другом уголке мира! Здесь можно поменяться с незнакомцем своим окошком и почувствовать себя хоть чуточку, но лучше. Это хороший способ развлечь себя до тех пор, как мы сможем безопасно путешествовать снова!
Сонали Ранджит
Все "окна" на сайте созданы такими же пользователями Сети, и к ним можно присоединиться. Чтобы поделиться с миром своим видом из окна, нужно снять в хорошем качестве горизонтальный ролик длительностью около десяти минут. Необходимо также указать город, страну и ваше имя, чтобы гости, которые выглянут из вашего окна, могли узнать, кого они посетили.