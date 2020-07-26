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Шанс для тех, кто ждёт открытия границ. Супруги создали сайт, который отправляет в любую точку мира

Неизвестно, когда разрешится ситуация с пандемией и запретом на перелёты, поэтому это изобретение пригодится каждому.

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Фото © Window Swap

Супруги из Сингапура Сонали Ранджит и Вайшнав Баласубраманиам, как и многие во время карантина, заскучали в четырёх стенах. Сердца пары требовали путешествий, но местные власти и пандемия внесли свои коррективы. Но так у супругов появилась идея, которую они и воплотили сообща, создав сайт Window Swap.

Фото © Window Swap

Суть сервиса очень проста, вы жмёте на кнопку, подтверждая своё желание сменить окошко, и вас переносит в другую страну. В уголке всегда написано, где именно вы оказались и у кого в гостях. Так все любители путешествий смогут немного утолить свою жажду приключений. Как и те, кто просто устал сидеть дома и нуждается в смене обстановки, пишет Oddity Central.

Фото © Window Swap

Мне с мужем изрядно надоел привычный вид из окна, поэтому мы и создали такое место в Сети, где можно открыть его в другом уголке мира! Здесь можно поменяться с незнакомцем своим окошком и почувствовать себя хоть чуточку, но лучше. Это хороший способ развлечь себя до тех пор, как мы сможем безопасно путешествовать снова!

Сонали Ранджит

Фото © Window Swap

Все "окна" на сайте созданы такими же пользователями Сети, и к ним можно присоединиться. Чтобы поделиться с миром своим видом из окна, нужно снять в хорошем качестве горизонтальный ролик длительностью около десяти минут. Необходимо также указать город, страну и ваше имя, чтобы гости, которые выглянут из вашего окна, могли узнать, кого они посетили.

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