МКС в океане. Как внук Жака-Ива Кусто продолжает дело деда — фото

По замыслу потомка знаменитого исследователя, скоро на 18-метровой глубине можно будет жить месяцами и даже устраивать экскурсии для дайверов.

1962 год. Эту штуку прозвали бочкой Диогена. Официальное наименование Conshelf I ("Континентальная шельфовая станция"). 2,5 метра в диаметре, пять метров в длину. Бочка, надо сказать, со всеми удобствами: телевидение, радио, спальное место, библиотека. Её погрузили на 10-метровую глубину в Средиземное море неподалёку от Марселя, и на борту целую неделю счастливо прожили Альбер Фалько и Клод Уэсли. Оба — друзья Жака-Ива Кусто. Разумеется, не круглые сутки на борту сидели: по пять часов в день плавали по океану в аквалангах (тоже изобретение Кусто, на минуточку).

Через год, в 1963-м, команда Кусто создала Conshelf II. Но вы, опять же, не утруждайтесь запоминать: все знают станцию как "Морская звезда". Это уже получился маленький посёлок. На пять жителей. Имеются целый ангар для инструментов (круглый — слева) и собственная "плавающая тарелка" в качестве средства передвижения. Просто космос.

В этой экспедиции в Красном море побывал сам Кусто, его вышеупомянутые друзья вместе с другими океанавтами, а ещё попугай. С ним было не только весело, но и спокойно: птица первой реагирует на увеличение концентрации углекислого газа. Всё прошло благополучно, это был месяц дружбы и научного познания. 30 дней.

Фото © Jacques Cousteau

Кстати, вы когда-нибудь видели заброшенный подводный дом? Извольте, он до сих пор на своём месте. Правда, это скорее заброшенный гараж, но тем не менее.

Фото: Flickr / Wreckferret

В 1965-м последовал и третий Conshelf, шестиместный купол. В нём поселился в том числе сын прославленного океанографа Филипп Кусто. Три недели в Средиземном море опять же завершились успешно.

Казалось бы, к нынешним временам уже должны процветать целые подводные мегаполисы. Ан нет, на тот момент спонсоры решили, что это того не стоит — дешевле и проще запускать роботов, вооружённых камерами и разной исследовательской техникой. Впрочем, время от времени подводные станции с тех пор всё-таки появлялись, но редко и ненадолго.

Династия Кусто с таким положением дел не могла смириться. Особенно после рождения внука Фабьена. Уже в четыре года он опробовал изобретение деда (акваланг) и с тех пор его душа тоже принадлежит неведомым глубинам. Сам он называет себя "безумцем, у которого есть мечта".

Фабьен Кусто на борту подводной лаборатории "Водолей" в 2014 году. Фото © Cousteau.org

В 2014 году он провёл месяц на борту американской подводной лаборатории "Водолей" у берегов Флориды и решил, что пора двигаться дальше. То есть строить для подводного мира более основательное жилое и рабочее пространство.

Новую станцию назвали в честь античного морского божества Протея — его считали хранителем знаний, и вдобавок он мог менять свой облик. Собственно, эту "подводную МКС" тоже при желании можно будет расширить и несколько видоизменить. А для начала предусмотрены 372 квадратных метра для двенадцати человек. Для сравнения: на "Водолее" было 37 квадратных метров — в 10 раз меньше. Фабьен сравнивал станцию, на которой побывал, с автобусом. Теперь вместе с архитектором Ивом Бехаром они задумали построить полноценный двухэтажный дом с бассейном — для "парковки" подводных аппаратов.

Конструкция будет стоять на сваях. Место уже выбрано — дно Карибского моря, на 18-метровой глубине, у берегов острова Кюрасао. Окна решили сделать максимально большими, чтобы впускать как можно больше солнечного света. На борту, помимо жилых модулей, лаборатория, видеостудия (обязательно — внук Кусто продолжает дело деда как популяризатора науки), медицинский отсек, а ещё теплица с гидропонными установками — там будет овощной сад. Как признавался Фабьен, на морском дне очень хочется свежего салата. Кислород на борт подаётся с поверхности через "пуповину", таким же способом обеспечиваются всевозможные коммуникации. В целом, по расчётам создателей станции, на борту можно будет проводить вплоть до нескольких месяцев.

Цена вопроса — в районе 135 миллионов долларов, которые теперь и предстоит собрать с заинтересованных инвесторов. При наличии этих денег постройка займёт три года. Но всё это того стоит, уверены авторы проекта.