Хозяева заказали бассейн для огромного пса, но из-за одной ошибки зрелище вышло крайне печальное

Хозяева ньюфаундленда Дарси не могли перестать смеяться, когда увидели, какой бассейн пришёл их питомцу. Огромной собаке он не то чтобы мал — его можно скорее использовать как миску. Британка Челси Спаркс знала, что её питомец обожает купаться, а пускать его в общий бассейн — совсем не вариант, поэтому она попросила отчима заказать специальный бассейн для собак за 15 фунтов стерлингов (1400 рублей). Перед заказом надо было перепроверить габариты.
Дарси просто обожает воду. Каждый раз, когда мы проводим её в парк для собак, она сразу бежит купаться. Так что, когда началась жара, мы заказали ей бассейн в Сети
Челси Спаркс
Спустя полтора месяца после заказа домой пришла крошечная посылка, и девушка даже не могла понять, что это такое. Но, стоило распечатать коробку, как всё встало на свои места, пишет Mirror.
Когда посылка пришла, мы даже не поняли, что это такое, потому что оно было запаковано в такую маленькую коробочку. Когда мы поняли, что это бассейн для собаки, у нас началась истерика. Успокоившись, мы поставили бассейн рядом с Дарси и сделали фото
Челси Спаркс
Челси рассказала, что отчим видел рекламу бассейнов в Facebook, на которых были большие собаки, которые легко в него влезали. Несмотря на разочарование собаки, оставшейся без купаний, владельцы решили опубликовать её уморительные снимки в Сети, и они вскоре стали вирусными.
Мы думаем, что это могло быть своего рода мошенничеством в Сети, но было так смешно, что нас это не особо интересовало. Мой отчим не разбирается в Интернете, поэтому он не понял, что что-то не так. Он ещё не связался с компанией-поставщиком, поэтому я собираюсь помочь ему в этом в ближайшие дни
Челси Спаркс
Кстати, Дарси не осталась без развлечений. После неудачного опыта Челси тут же заказала обычный надувной бассейн на Amazon. Он оказался подходящего размера.