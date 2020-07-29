Хозяева заказали бассейн для огромного пса, но из-за одной ошибки зрелище вышло крайне печальное

Мы думаем, что это могло быть своего рода мошенничеством в Сети, но было так смешно, что нас это не особо интересовало. Мой отчим не разбирается в Интернете, поэтому он не понял, что что-то не так. Он ещё не связался с компанией-поставщиком, поэтому я собираюсь помочь ему в этом в ближайшие дни

Челси Спаркс