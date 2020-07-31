Вирусное видео, как муж дарит жене отрицательный тест на отцовство, оказалось с ещё одним секретом

Ролик разошёлся буквально по всем соцсетям. В России его репостили группы "ВКонтакте", пользователи Twitter и даже СМИ. Популярность ролика — не секрет, ведь сюжет трогает за живое. На третий день рождения дочери мужчина дарит своей жене отрицательные результаты теста на отцовство, дальше — бурная реакция, оправдания и непростой разговор. В комментариях пользователи обсуждали, кто в ситуации неправ.

Зачем ты сделал это именно сегодня? ... Она же любит тебя, ты — её отец <...> Я не изменяла тебе! героиня видео

Видео © Instagram / suzette_james

Ситуация действительно ужасная и очень неоднозначная, однако это далеко не всё. Пока пользователи обсуждали и искали истинного злодея, авторы ролика пожинали лайки в своих соцсетях. Оказалось, всё это — лишь постановка. Девушка в кадре — Сюзетт Джеймс, телеведущая, блогерша и, как уже можно было догадаться, актриса. Американка опубликовала ролик у себя на страничке в Instagram, поинтересовавшись, как бы подписчики отреагировали, окажись они в такой ситуации. Но дальше видео начало жить своей жизнью.

Это лишь воссоздание возможного сценария... Что вы об этом думаете? Давайте обсудим это... И спасибо за вашу любовь suzette_james

Кадры из видео © Instagram / suzette_james