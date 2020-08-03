Азиатки устраивают фотосессии с советскими учебниками, не подозревая, что написано на обложках

Пользователь Twitter toshihijimayo запустил тред, посвящённый именно этому феномену

Фото © Twitter / toshihijimayo

ТРЕД! Русскоязычные книги в азиатских фотосетах toshihijimayo

Фото © Twitter / toshihijimayo

Твиты в ветке набрали десятки тысяч лайков и репостов, и, судя по комментариям, это больше похоже на пранк, вышедший из-под контроля

Фото © Twitter / toshihijimayo

Немного не в тему, но меня фоткали китайцы для "Таобао" и дали мне для этих целей учебник по матану на русском. Надо сказать, очень помогает в создании настроения Jormie4

Фото © Twitter / toshihijimayo

Под вирусным тредом азиаты тоже отличились. В комментариях они начали спрашивать, мол, что не так с этими книгами

Фото © Twitter / toshihijimayo

发生了什么，她们手里的书是什么类型 (Что случилось? Что это за книга?) I2HJ3NJE3aSvPJL

Фото © Twitter / toshihijimayo

Но в один момент стало не до смеха. Пользователи задумались, откуда в Азии так много старых советских учебников и, главное, зачем. Нашлись те, у кого был ответ

Фото © Twitter / toshihijimayo

Есть байка, что азиаты в середине и конце 20-го века активно п*** [добывали] знания отовсюду, откуда могли. Батя рассказывал, как продавал японцу подшиву моделиста-конструктора в 70-х technosham

Фото © Twitter / toshihijimayo

Оказывается, это уже не первый раз, когда азиатки со странными советскими книгами удивляют русскоязычных пользователей Сети

Фото © Twitter / toshihijimayo

4 года назад на "Пикабу" завирусился пост с фотографиями азиатки, вдохновенно держащей в руке книгу. Всё бы ничего, но вот книга была на русском и, судя по названию, весьма интересного содержания — "Ремонт экскаватора Э-505"