Девушка прославилась благодаря талии в 35 см, но никто не верит, что такое возможно от природы

23-летняя Су Наинг из Мьянмы прославилась за пределами своей страны благодаря осиной талии, объём которой составляет 34,7 сантиметра
Среднестатистический размер талии составляет около 80 сантиметров. Уменьшение объёма чаще всего достигается путём удаления рёбер или постоянных корсетов
Есть и иной способ, подходящий лишь для соцсетей, — фотошоп. Но Су Наинг отрицает все обвинения и инсинуации, пишет The Metro
Девушка утверждает, что ничего с собой не делала — такая талия ей досталась благодаря генам. Су Наинг даже на диетах не сидит, а просто придерживается правильного питания
Подписчики не полностью верят девушке, ведь на некоторых фото заметна ретушь. Хотя на других её явно нет, поэтому сложно судить, обманывает Су Наинг фанатов или нет