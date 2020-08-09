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Девушка прославилась благодаря талии в 35 см, но никто не верит, что такое возможно от природы

Объём талии Су Наинг меньше стандартного в два раза, но девушка уверяет, что чувствует себя замечательно.

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Фото © Facebook / Su Moh Moh Naing

23-летняя Су Наинг из Мьянмы прославилась за пределами своей страны благодаря осиной талии, объём которой составляет 34,7 сантиметра

Фото © Facebook / Su Moh Moh Naing

Среднестатистический размер талии составляет около 80 сантиметров. Уменьшение объёма чаще всего достигается путём удаления рёбер или постоянных корсетов

Фото © Facebook / Su Moh Moh Naing

Есть и иной способ, подходящий лишь для соцсетей, — фотошоп. Но Су Наинг отрицает все обвинения и инсинуации, пишет The Metro

Фото © Facebook / Su Moh Moh Naing

Девушка утверждает, что ничего с собой не делала — такая талия ей досталась благодаря генам. Су Наинг даже на диетах не сидит, а просто придерживается правильного питания

Фото © Facebook / Su Moh Moh Naing

Подписчики не полностью верят девушке, ведь на некоторых фото заметна ретушь. Хотя на других её явно нет, поэтому сложно судить, обманывает Су Наинг фанатов или нет

Фото © Facebook / Su Moh Moh Naing

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