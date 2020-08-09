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Упрямая хозяйка в течение 10 лет отказывалась продавать дом, но это не остановило строительство шоссе

Хотя местные власти всё ещё надеются, что с мисс Лян им удастся договориться.

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Фото © YouTube / South China Morning Post

В начале августа в китайской провинции Гуанчжоу состоялось торжественное открытие четырёхполосного моста, строительство которого затянулось на десять лет. Но вовсе не потому, что использовались какие-то новые технологии или сложные конструкции, а из-за одной упрямой женщины. Мисс Лян отказывалась съезжать и продавать дом и до сих пор не поменяла мнение, пишет Lad Bible.

Фото © YouTube / South China Morning Post

На этой территории находилось 47 собственников жилья и семь компаний, из которых только мисс Лян не согласилась с планом правительства. За её участок с домом в 40 квадратных метров ей предлагали две квартиры и 1,3 млн юаней (13,7 млн рублей), но хозяйка требовала четыре квартиры и 2 млн юаней (21 млн рублей).

Вам может показаться, что здесь плохая обстановка, но на самом деле здесь хорошо: тихо, спокойно и комфортно

Мисс Лян

Фото © YouTube / South China Morning Post

В китайском строительстве такие здания называются дом-гвоздь. Нередко владельцы земли по какой-то причине отказываются продавать участок, и правительству приходится корректировать проект в соответствии с таким "гвоздём". В случае с мисс Лян местные власти всё ещё надеются решить этот вопрос, ведь теперь женщине приходится жить в доме, где шумно, темно и пыльно.

Это дерево считается самым одиноким в мире, ведь ему не могут найти пару более 100 лет

И хоть ботаники не сдаются, пытаясь отыскать пару для энцефаляртоса, пока их усилия не принесли результата.

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