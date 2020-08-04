Хозяйка выложила фото, на котором спрятался её пёс, и даже она нашла его только через 10 минут

Пользовательница Reddit shetarp429 регулярно делится с другими обитателями соцсети фотографиями своих питомцев. Неудивительно, ведь малышам фотогеничности не отнимать

Фото © Reddit / shetarp429

Но недавно девушка поделилась в соцсети кадром, который поставил всех в тупик. По словам shetarp429, на снимке спрятался один из её псов. Вот только с первого раза отыскать его получится вряд ли. Фото можно смело использовать как тест на внимательность.

Я 10 минут отчаянно пыталась найти свою собаку shetarp429

Фото © Reddit / shetarp429

В комментариях под фото реддиторы начали возмущаться — никаких псов под фотографией нет. Отчасти это и правда так, но пёсель точно в комнате. Стоит приложить немного усилий.

Может, я просто слишком глупая? Ищу уже 20 минут, но всё так и не нашла hahabritshpen15

Да где же этот пёс?! Big_mayke

Если мохнатому мастеру камуфляжа всё-таки удалось вас обмануть и вы его так и не нашли, внизу ждёт подсказка

Фото © Reddit / shetarp429

Среди комментаторов были и те, кто умудрился отыскать пёселя за считаные секунды. Правда, верится с трудом — придётся принимать на веру

Ой, уже вижу этот маленький носик CentralCAdreamer