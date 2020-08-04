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Хозяйка выложила фото, на котором спрятался её пёс, и даже она нашла его только через 10 минут

Хозяйка забавного бигля поделилась фоторепортажем из её комнаты, в которой она целых 10 минут не могла найти своего пса. Оказалось, собака — настоящий профи в прятках, убедитесь сами.

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Фото © Reddit / shetarp429

Пользовательница Reddit shetarp429 регулярно делится с другими обитателями соцсети фотографиями своих питомцев. Неудивительно, ведь малышам фотогеничности не отнимать

Фото © Reddit / shetarp429

Но недавно девушка поделилась в соцсети кадром, который поставил всех в тупик. По словам shetarp429, на снимке спрятался один из её псов. Вот только с первого раза отыскать его получится вряд ли. Фото можно смело использовать как тест на внимательность.

Я 10 минут отчаянно пыталась найти свою собаку

shetarp429

Фото © Reddit / shetarp429

В комментариях под фото реддиторы начали возмущаться — никаких псов под фотографией нет. Отчасти это и правда так, но пёсель точно в комнате. Стоит приложить немного усилий.

Может, я просто слишком глупая? Ищу уже 20 минут, но всё так и не нашла

hahabritshpen15

Да где же этот пёс?!

Big_mayke

Если мохнатому мастеру камуфляжа всё-таки удалось вас обмануть и вы его так и не нашли, внизу ждёт подсказка

Фото © Reddit / shetarp429

Среди комментаторов были и те, кто умудрился отыскать пёселя за считаные секунды. Правда, верится с трудом — придётся принимать на веру

Ой, уже вижу этот маленький носик

CentralCAdreamer

За пять минут!

Dbmckernan

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