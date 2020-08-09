Хозяйка выложила фото пса, который со спины кажется настоящим качком, и Twitter взорвался от шуток

"Я случайно сфотографировала свою собаку, но... Она получилась похожей на человека с широкими плечами, и теперь я не знаю, как это развидеть..."
Фото © Twitter / LLsize_11
Твит LLsize_11 тут же стал вирусным. За три дня его лайкнули почти 700 тысяч раз, а репостнули больше 150 тысяч человек
Фото © Twitter / kaellzor
Но самое интересное, конечно, в комментариях. Пользователи поняли, что мускулистому псу на снимке не хватает контекста, и тут же принялись восполнять этот недостаток
Фото © Twitter / SiKuPa4980
В работах фотошоперов собака стала героем аниме, бодибилдером, боксёром и даже заключённым
Фото © Twitter / dwururu_0311
Эпическая битва
TienDepTrai5
Фото © Twitter / TienDepTrai5
Эта идея появилась в моей голове сразу же, как я увидела фото
munborunatone
Фото © Twitter / munborunatone
Отличный вид. В нокауте от одного его вида
Aky_Info
Фото © Twitter / Aky_Info
А некоторые художники, заметившие вирусное фото у себя в ленте, решили полностью перерисовать пса-качка
Фото © Twitter / shannei12
Очевидно, твоя собака — сочетание мощи и скорости
Majika00e
Фото © Twitter / Majika00e
Также нашлись и те, кто вспомнил, что пёс — не единственный в своём роде. Интернет помнит десятки вирусных питомцев-качков
Фото © Twitter / sJ00KP18A9xDnmv