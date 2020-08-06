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Серябкина предупредила, что чувство стыда ей неизвестно, выложив откровенные фото в купальнике

Популярная певица продолжает проводить время за городом, избегая большого скопления людей.

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Фото © Instagram / seryabkina

35-летняя Ольга Серябкина не просто так считается одной из самых горячих представительниц российского шоубизнеса. О чём она и любит напоминать, выкладывая откровенные фото. С началом карантина певица перебазировалась за город, предпочтя проводить время вдали от людей и наслаждаясь природой. Что и стало отличным поводом для снимков в купальниках.

Фото © Instagram / seryabkina

В этот раз экс-солистка группы Serebro предстала в чёрном купальнике, который подчеркнул все достоинства фигуры. Волосы, чтобы не мешались, Ольга забрала в низкий хвост. Принимая завлекательные позы перед фотографом, певица показала себя с самых выгодных ракурсов. Под снимками она написала: "Не стыдно", и фанаты сразу поняли почему.

Фото © Instagram / seryabkina

Такое тело грех скрывать🔥

insight_kristina

Ваааау😍 Невероятно красивая🔥

birykova___

Огонь, Оля🔥 Лучшая😍

oks__gordeeva

Фото © Instagram / seryabkina

Может показаться, что после ухода с лейбла Фадеева у Ольги карьера начала затихать, но это не так. После приостановки группы Serebro певица стала выступать сольно под псевдонимом Molly. Но уже в конце 2019 года исполнительница решила отбросить всё лишнее и стать популярной под собственным именем. В этом году Ольга уже выпустила альбом под названием "Причины".

Серябкина отметила окончание карантина на природе, примерив едва заметное бикини посреди леса

Популярная певица оказалась в числе тех, кто сразу же отправился на прогулку, как только были сняты ограничения.

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