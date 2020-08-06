Серябкина предупредила, что чувство стыда ей неизвестно, выложив откровенные фото в купальнике

35-летняя Ольга Серябкина не просто так считается одной из самых горячих представительниц российского шоубизнеса. О чём она и любит напоминать, выкладывая откровенные фото. С началом карантина певица перебазировалась за город, предпочтя проводить время вдали от людей и наслаждаясь природой. Что и стало отличным поводом для снимков в купальниках.

Фото © Instagram / seryabkina

В этот раз экс-солистка группы Serebro предстала в чёрном купальнике, который подчеркнул все достоинства фигуры. Волосы, чтобы не мешались, Ольга забрала в низкий хвост. Принимая завлекательные позы перед фотографом, певица показала себя с самых выгодных ракурсов. Под снимками она написала: "Не стыдно", и фанаты сразу поняли почему.

Фото © Instagram / seryabkina

Такое тело грех скрывать🔥 insight_kristina

Ваааау😍 Невероятно красивая🔥 birykova___

Огонь, Оля🔥 Лучшая😍 oks__gordeeva

Фото © Instagram / seryabkina