Серябкина предупредила, что чувство стыда ей неизвестно, выложив откровенные фото в купальнике

35-летняя Ольга Серябкина не просто так считается одной из самых горячих представительниц российского шоубизнеса. О чём она и любит напоминать, выкладывая откровенные фото. С началом карантина певица перебазировалась за город, предпочтя проводить время вдали от людей и наслаждаясь природой. Что и стало отличным поводом для снимков в купальниках.
В этот раз экс-солистка группы Serebro предстала в чёрном купальнике, который подчеркнул все достоинства фигуры. Волосы, чтобы не мешались, Ольга забрала в низкий хвост. Принимая завлекательные позы перед фотографом, певица показала себя с самых выгодных ракурсов. Под снимками она написала: "Не стыдно", и фанаты сразу поняли почему.
Такое тело грех скрывать🔥
insight_kristina
Ваааау😍 Невероятно красивая🔥
birykova___
Огонь, Оля🔥 Лучшая😍
oks__gordeeva
Может показаться, что после ухода с лейбла Фадеева у Ольги карьера начала затихать, но это не так. После приостановки группы Serebro певица стала выступать сольно под псевдонимом Molly. Но уже в конце 2019 года исполнительница решила отбросить всё лишнее и стать популярной под собственным именем. В этом году Ольга уже выпустила альбом под названием "Причины".