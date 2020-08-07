Хозяйка оставила пса одного в квартире всего на три часа, но тот успел оторваться по полной

64-летняя Джули Энн сильно напряглась, когда обнаружила своего годовалого бульдога с куском поролона в пасти. Тогда проказник проводил женщину до её любимого дивана стоимостью 500 фунтов стерлингов (48 тысяч рублей)... точнее, до того, что когда-то было диваном. Вместо этого британка увидела голый деревянный каркас в лохмотьях. Казалось, в комнате взорвалась бомба.
Недавно я купила себе новый диван, а так как у меня уже был ещё один старый, я сжалилась над собаками и решила перенести его в их комнату, чтобы они на нём лежали. Потом однажды я ушла на встречу буквально на три часа, и за это время он разорвал свой диван в клочья
Джули Энн
Фото © Julie Ann
Пенсионерка была в шоке вдвойне, ведь буквально за считаные недели до этого Хоррис уже разделался с ещё одним диваном, уже за 700 фунтов (68 тысяч рублей). Каждый раз малыш умудрялся навести беспорядок, когда никто его не видел и даже не подозревал, что что-то может пойти не так.
Я постоянно беспокоюсь за него, потому что не хочу, чтобы подобное снова повторилось. Каркасы обоих диванов всё ещё стоят, ведь из-за карантина я даже не могла вызвать специалистов, чтобы мне перетянули диваны
Джули Энн
Фото © Julie Ann
Помимо Хорриса дома живёт ещё три собаки, и ни одна из них ни разу не присоединилась к нападениям на имущество хозяйки. Всё это время женщина надеется, что у пса "просто такой возраст" и вскоре он перестанет тянуть в пасть всё, что видит, пишет Daily Star.
Кстати, помимо мягкой мебели пёсель разодрал брендовые ботинки женщины за 350 фунтов (34 тысячи рублей), так что общий ущерб от щенка вышел далеко за 1500 фунтов стерлингов (около 145 тысяч рублей).
Я не собираюсь продолжать покупать ему диваны, чтобы он их рвал. Так что ему придётся лежать на них прямо так. Может быть, это преподнесёт ему урок
Джули Энн