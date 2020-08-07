Хозяйка оставила пса одного в квартире всего на три часа, но тот успел оторваться по полной

В Twitter поделились забавными фото, какими малютками их собаки были в детстве и что из них выросло Когда в семье появляется щенок, все знают: нужно наслаждаться этим временем по максимуму, ведь скоро малыш превратится во взрослого пса и ещё наведёт шороху в квартире. Недавно пользователи "Твиттера" поделились, как росли их собакены, и в подборке ниже — десять лучших постов.