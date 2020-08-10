Хозяин выпустил пса прогуляться по свежескошенному газону и пожалел, ведь домой вернулся монстр

Недавно пользователь "Твиттера" stonecold2050 из Калифорнии, США, опубликовал у себя на странице фотографию пса, который больше похож на героя фильмов про супергероев. Питомец превратился из обычной собаки в пушистого Халка. Конечно, благодаря смене имиджа снимки пса тут же стали вирусными. За пару дней твит репостнули почти пять тысяч раз, а лайкнули — порядка 25 тысяч.
Фото © Twitter / stonecold2050
Для всех, кто интересовался, что же произошло с малышом, stonecold2050 пояснил: "Мокрая белая собака. Свежесрезанный газон. Что могло пойти не так?". Конечно, не по плану пошло примерно всё. Но, несмотря на это, такое преображение пользователям понравилось. Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кто заподозрил пользователя в фотошопе.
Очевидно, фотошоп помог ему стать чуть более зелёным, чем он был на самом деле, но, будем честны, даже если так, это всё равно забавно
Little_Alyssum
Забавно, но, кажется, кто-то покрасил свой газон, чтобы он выглядел свежим
Mhogan1943
Другие же пользователи поделились успехами своих питомцев, тоже когда-то влезших в траву, по которой недавно прошлась газонокосилка.
Недавно у нас произошла похожая ситуация, хоть и не такая яркая
reward64
Фото © Twitter / reward64
Моя собака сделала то же самое в прошлом году. Она так гордилась собой. Пришлось мыть её несколько раз, чтобы вернуть к нормальному цвету
RainbowSkies71
Фото © Twitter / RainbowSkies71