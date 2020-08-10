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Хозяин выпустил пса прогуляться по свежескошенному газону и пожалел, ведь домой вернулся монстр

Твит-предупреждение, что нужно семь раз подумать перед тем, как один раз выпустить питомца на свежескошенный газон.

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Гиф © Giphy

Недавно пользователь "Твиттера" stonecold2050 из Калифорнии, США, опубликовал у себя на странице фотографию пса, который больше похож на героя фильмов про супергероев. Питомец превратился из обычной собаки в пушистого Халка. Конечно, благодаря смене имиджа снимки пса тут же стали вирусными. За пару дней твит репостнули почти пять тысяч раз, а лайкнули — порядка 25 тысяч.

Фото © Twitter / stonecold2050

Для всех, кто интересовался, что же произошло с малышом, stonecold2050 пояснил: "Мокрая белая собака. Свежесрезанный газон. Что могло пойти не так?". Конечно, не по плану пошло примерно всё. Но, несмотря на это, такое преображение пользователям понравилось. Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кто заподозрил пользователя в фотошопе.

Очевидно, фотошоп помог ему стать чуть более зелёным, чем он был на самом деле, но, будем честны, даже если так, это всё равно забавно

Little_Alyssum

Забавно, но, кажется, кто-то покрасил свой газон, чтобы он выглядел свежим

Mhogan1943

Другие же пользователи поделились успехами своих питомцев, тоже когда-то влезших в траву, по которой недавно прошлась газонокосилка.

Недавно у нас произошла похожая ситуация, хоть и не такая яркая

reward64

Фото © Twitter / reward64

Моя собака сделала то же самое в прошлом году. Она так гордилась собой. Пришлось мыть её несколько раз, чтобы вернуть к нормальному цвету

RainbowSkies71

Фото © Twitter / RainbowSkies71

В Twitter поделились забавными фото, какими малютками их собаки были в детстве и что из них выросло

Когда в семье появляется щенок, все знают: нужно наслаждаться этим временем по максимуму, ведь скоро малыш превратится во взрослого пса и ещё наведёт шороху в квартире. Недавно пользователи "Твиттера" поделились, как росли их собакены, и в подборке ниже — десять лучших постов.

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