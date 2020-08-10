В поисках Павлика Морозова. Госдеп предложил россиянам 10 млн за секрет вмешательства в выборы

Правительственные структуры США до сих пор ищут тех, кто вмешивался в выборы в 2016 году.

С чего всё началось

Проблема с победой Дональда Трампа на президентских выборах обнажила квазифашиствующие настроения в США. С одной стороны, либеральная общественность, уверенная в равных правах и главенстве закона, с другой стороны — абсолютно неприятный кандидат, который взял и победил. Сам факт победы Трампа на выборах в США многих поставил в тупик. Миллиардера, сколотившего огромную бизнес-империю и известного своими резкими высказываниями, в публичной среде почти никто не любил. Трамп был слишком резок, слишком эмоционален, заставлял миллиардеров раскошеливаться, а либералов нюхать нашатырный спирт после предвыборных речений, щедро сдобренных (как казалось левым) расистскими высказываниями.

Полный антипод Трампа — жена бывшего президента США Хиллари Клинтон, она выступала и за открытие границ для мигрантов, и за наделение секс-меньшинств гораздо большими правами, чем это было необходимо, и даже хотела запретить американцам хранить дома оружие — святой Грааль американского общества. После того как серверы демократической партии были взломаны неизвестными хакерами, в открытом доступе стали появляться тонны компромата на Хиллари Клинтон и членов её предвыборного штаба. И хотя "русский след" стали искать ещё в тот момент, когда хозяином Белого дома был Барак Обама, шум с обвинениями в адрес выдуманных личностей появился аккурат после вступления в должность президента Трампа.

В российском МИДе обвинения спецпрокурора США назвали "постыдной комедией" и вбросом с целью "испортить атмосферу" перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. На этом, казалось, скандал с поиском хакеров и "русского следа" во вмешательстве в американские выборы был закончен. Но в начале августа 2020 года Минюст США начал информационную рассылку на телефоны тысяч россиян с предложением за десять миллионов долларов сообщить американским властям всё, что известно о вмешательстве в выборный процесс. И на этом моменте стоит остановиться подробнее.

Поиск "плохого русского"

Минюст США не в первый раз публично размещает данные с предложением крупного вознаграждения в обмен на стратегически важную информацию. По части закона с американской стороны всё выглядит так: ФБР и Министерство юстиции США впервые использовали термин "общественный враг" ещё в начале 1930-х годов, когда некоторые преступники или бандгруппы напрямую вредили американскому обществу — грабили банки, заводы, угоняли машины. Эта программа активна до сих пор, но со временем трансформировалась в "раскрой беглеца — получи награду" и по большей части касается самых разыскиваемых в США преступников. Кто попадает в "топ-чарты" американского Минюста — решают ФБР, АНБ, Министерство внутренней безопасности и целая куча других спецслужб. Когда "портрет" потенциального врага определён, начинается работа с целевой аудиторией через подконтрольные средства массовой информации.

#США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США.



Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до $10 млн.#Election_Reward



Telegram: @RFJ_Election_Bot

WhatsApp/Signal: +1-202-999-5113 pic.twitter.com/Sp1bge5IaI — Rewards for Justice, Русский (@RFJ_Russian) August 5, 2020

По словам доктора политических наук, профессора МГУ им. Ломоносова Андрея Манойло, десять миллионов долларов за донос — это серьёзная сумма по меркам американских спецслужб.

Столько же обещают за голову соратников Мадуро — Кабельо, Карвахаля, Морено и других. Здесь же никому отрезать голову не надо — достаточно просто "сообщить куда следует" Андрей Манойло Доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова

Манойло отметил также, что у Госдепа нет проблем с поиском данных россиян. Базы данных на российских чиновников и политиков любого уровня (вплоть до персональных досье) есть у ЦРУ, ФБР, финансовой разведки и даже у службы разведки самого Госдепа. Исчерпывающую информацию также дают перехват (прослушка) телефонных разговоров и переписки в социальных сетях.

Что касается законности того, что они делают, — формально это не противоречит российскому законодательству, поскольку прямых запретов нет. Но фактически — это прямое вмешательство во внутренние дела РФ, так как американское правительство склоняет граждан России к конфиденциальному сотрудничеству, не спрашивая разрешения у российских органов власти Андрей Манойло Доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова

Но если Россия попытается использовать этот же метод в отношении граждан США, то, скорее всего, по американским законам это будет квалифицировано как вмешательство, в котором тут же найдётся состав преступления и повод в очередной раз "поискать русский след".

Попытка массовой вербовки россиян, состоявшаяся через рассылку и социальные сети, любопытна в контексте "поиска плохих парней" минимум по двум причинам.

Причина первая. Сервис микроблогов "Твиттер" был выбран для массовой вербовки российских граждан неслучайно. В пользовательском соглашении сервиса есть пункт, который гласит: "Когда вы используете "Твиттер", даже если вы просто просматриваете твиты, мы получаем от вас определённую личную информацию, например о типе устройства, которое вы используете, а также ваш IP-адрес. Вы можете передать нам дополнительную информацию, например адрес вашей электронной почты, номер телефона, контакты адресной книги и общедоступный профиль. Мы используем эту информацию в целях обеспечения безопасности вашей учётной записи и демонстрации вам более релевантных твитов, людей, профили которых следует отслеживать, событий и рекламы".

С учётом того что сервисом в России, по разным оценкам, могут пользоваться около десяти миллионов человек, даже миллион или 500 тысяч телефонных номеров, переданных "по доброй воле пользователя", дают обширный простор для действия американских властей. И если практического результата такой подход не даст, то поиск и рассылка именно по российским пользователям должны укрепить в сознании "технически подкованных россиян", что "плохие парни" — это именно русские.

Причина вторая. Если у сервиса есть политика безопасности и он старается не передавать персональные данные третьим лицам, как спецслужбы США, Госдеп и Минюст получают сотни тысяч российских номеров? Разумных ответов на этот вопрос два. Хотя в США суд запретил "Твиттеру" публиковать данные о запросах спецслужб из-за угрозы национальной безопасности, но данные, собираемые в других странах, приравниваются к разведывательной информации. А поскольку "Твиттер" — американская компания, можно сунуть им в лицо удостоверение с большими буквами FBI и гарантировать передачу данных и полное сотрудничество "в целях национальной безопасности". Другой возможный путь получения огромной базы данных — парсинг (массовый поиск и копирование) баз данных номеров на чёрных рынках. И тот и другой подход находятся в серой зоне, а преступная халатность и отсутствие нормальной защиты персональных данных на некоторых электронных площадках только упрощают работу спецслужбам США. Последним, кстати, неплохо бы объясниться, откуда именно они взяли данные сотен тысяч россиян.

Бывший сотрудник Департамента внешней разведки КГБ СССР Всеволод Мокшин отмечает, что ничего нового в такой рассылке по российским пользователям нет.

В разгар холодной войны в различных газетах — правда, только в США — появлялись аналогичные объявления. Текст был примерно такой: "Если вы подозреваете, что ваш муж, жена или сосед работают на русских, срочно звоните в ФБР". Истерика была жуткая, все боялись русских шпионов и старательно их искали. Люди сдавали своих соседей за деньги, подставляли коллег Всеволод Мокшин Бывший сотрудник Департамента внешней разведки КГБ СССР

Массовый доносчик

Если вербовка людей с широчайшими полномочиями в экономическом или военном секторе через СМС-спам от Госдепа практически исключена, то птицы поменьше в такую ловушку могут попасться и потенциальный ущерб от руководителей и сотрудников среднего звена действительно возможен. Политолог Андрей Манойло пояснил, что Госдеп грамотно создаёт сеть из потенциальных информаторов, обещая им приличное вознаграждение. СМС-сообщения для этого подходят идеально — не нужно заморачиваться с секретностью, а рассылка сама по себе всепроникающа, как коронавирус, и запретить её нельзя.

90 процентов сообщений придёт случайным людям, которые напишут в ответ что-то оскорбительное для ценностей американской демократии и станут героями телевизора. Но десять процентов могут стать доносчиками, например такими, как Родченков. При большой массовости всех их переловить не удастся, да и потенциальных перебежчиков с допуском может прибавиться Андрей Манойло Доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова

Активной "охотой на ведьм" спецслужбы США начали заниматься с 2018 года. После того как затея отстранить Дональда Трампа законными методами провалилась, в работу включились спецслужбы. Методов работы уже никто не стесняется — ФБР открыто закупает русскоязычную рекламу в популярных социальных сетях, призывая "выбирать сторону США ради собственного блага", а теперь к информационной войне против России присоединился и "Твиттер".