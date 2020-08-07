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Опубликовано 7 августа 2020, 22:25

Володин назвал маркировку госорганов и СМИ в Twitter политикой двойных стандартов

Он отметил, что не понимает, почему нет подобной метки у аккаунта "Радио Свобода", которое "финансируется из госбюджета и отражает официальную позицию Госдепа".

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что маркировка аккаунтов государственных органов и СМИ в Twitter является подтверждением достоверности помечаемых источников информации.

Дополнительная маркировка в Twitter официальных аккаунтов российских государственных органов, должностных лиц и ряда СМИ — это ещё одно подтверждение того, что это не поддельные аккаунты, тиражирующие фейк-ньюс, а официальные источники, которым можно доверять, — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Однако спикер Госдумы отметил, что не понимает, почему нет подобной маркировки у "Радио Свобода".

Что за практика двойных стандартов? Почему такой маркировки нет у аккаунта "Радио Свобода", которое финансируется из госбюджета и отражает официальную позицию Госдепа? Это прямая попытка ввести читателей и пользователей соцсети в заблуждение, — добавил Володин.

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Ранее метка о правительственной принадлежности появилась на аккаунтах президента РФ, Правительства и зампреда Совбеза России, а также в учётной записи Совета Федерации РФ, Госдумы и посольств России в Великобритании, Франции и США. Такая же маркировка появилась и на странице МИД России в соцсети.

Кроме того, соцсеть промаркировала СМИ, которые контролируются государством, а также аккаунты главредов таких изданий или руководящих сотрудников. Отметки уже получили LIFE, ТАСС, РИА "Новости", "Вести" и "Вести FM", RT, личный профиль главного редактора МИА "Россия сегодня" и ряд других СМИ.

Напомним, американская компания Twitter сообщила о маркировке СМИ, находящихся под контролем властей, накануне. Специальные отметки, как рассказали в организации, получат также профили властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, включая глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Иван Косицын
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