15 смешных котов, которые стоят на задних лапах, и кажется, что им так даже удобнее

Пользователи Reddit собрали серьёзную доказательную базу того, что наши питомцы не против прогуляться и на своих двоих. В подборке ниже — 15 фото, после которых вы по-новому посмотрите на своего котейку.
Фото © Reddit / pxtang, aleagueofmyown
"Только не купаться!"
Фото © Reddit / leozik
"Гулять?"
Фото © Reddit / ChiefKieron, samiam026
"Слышала, вы, ребята, разбираетесь в котах. Не подскажете, что делать в этом случае?"
Фото © Reddit / Bingu21, verucasallt
"Кажется, мой кот чем-то сильно поражён"
"А теперь к важным вопросам. Как научить котёнка ходить по-нормальному?"
"Эти трое не были готовы увидеть снег"