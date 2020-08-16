15 смешных котов, которые стоят на задних лапах, и кажется, что им так даже удобнее

Пользователи Reddit собрали серьёзную доказательную базу того, что наши питомцы не против прогуляться и на своих двоих. В подборке ниже — 15 фото, после которых вы по-новому посмотрите на своего котейку.

Фото © Reddit / pxtang, aleagueofmyown

"Только не купаться!"

Фото © Reddit / leozik

"Гулять?"

Фото © Reddit / ChiefKieron, samiam026

"Слышала, вы, ребята, разбираетесь в котах. Не подскажете, что делать в этом случае?"

Фото © Reddit / Bingu21, verucasallt

"Кажется, мой кот чем-то сильно поражён"

Фото © Reddit / Shaleby, sushi17

"А теперь к важным вопросам. Как научить котёнка ходить по-нормальному?"

Фото © Reddit / JonSnuhhh, sirmakoto

"Эти трое не были готовы увидеть снег"