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15 смешных котов, которые стоят на задних лапах, и кажется, что им так даже удобнее

Коты ходят на четырёх лапах — это все знают. Но, похоже, у усатых есть какие-то секреты.

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Фото © Reddit / Lemm

Пользователи Reddit собрали серьёзную доказательную базу того, что наши питомцы не против прогуляться и на своих двоих. В подборке ниже — 15 фото, после которых вы по-новому посмотрите на своего котейку.

Фото © Reddit / pxtang, aleagueofmyown

"Только не купаться!"

Фото © Reddit / leozik

"Гулять?"

Фото © Reddit / ChiefKieron, samiam026

"Слышала, вы, ребята, разбираетесь в котах. Не подскажете, что делать в этом случае?"

Фото © Reddit / Bingu21, verucasallt

"Кажется, мой кот чем-то сильно поражён"

Фото © Reddit / Shaleby, sushi17

"А теперь к важным вопросам. Как научить котёнка ходить по-нормальному?"

Фото © Reddit / JonSnuhhh, sirmakoto

"Эти трое не были готовы увидеть снег"

Фото © Reddit / Lemm, Cats, Yohan-

Кошку забыли спасти из горящего дома, и её эпичный прыжок стал главным мемом для 2020 года

Reddit часто становится источником новых мемов, и недавний случай только подтверждает это. Мужчина запостил фото, на котором горит его дом, и через час пользователи начали использовать снимок для своих шуток.

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