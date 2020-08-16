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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Николая Губенко

Деятель культуры ушёл из жизни на 79-м году жизни.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования в адрес родных и близких российского актёра и режиссёра, а также депутата Мосгордумы Николая Губенко. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования близким и всем почитателям таланта Николая Губенко, скончавшегося сегодня, — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщил на своей странице в "Твиттере" председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, о дате, времени и месте прощания с Николаем Губенко будет сообщено позже.

Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы — мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье. Светлая память, — написал Шапошников.

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Предварительная причина смерти молодого человека — остановка сердца.

Как сообщал Лайф, актёр, последний министр культуры СССР, депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Губенко скончался на 79-м году жизни. Народный избранник также был худруком театра "Содружество актёров Таганки".

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