Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Николая Губенко

Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования в адрес родных и близких российского актёра и режиссёра, а также депутата Мосгордумы Николая Губенко. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования близким и всем почитателям таланта Николая Губенко, скончавшегося сегодня, — сказал официальный представитель Кремля.
Как сообщил на своей странице в "Твиттере" председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, о дате, времени и месте прощания с Николаем Губенко будет сообщено позже.
— Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы — мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье. Светлая память, — написал Шапошников.
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Как сообщал Лайф, актёр, последний министр культуры СССР, депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Губенко скончался на 79-м году жизни. Народный избранник также был худруком театра "Содружество актёров Таганки".