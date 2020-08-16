Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Николая Губенко

Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования в адрес родных и близких российского актёра и режиссёра, а также депутата Мосгордумы Николая Губенко. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования близким и всем почитателям таланта Николая Губенко, скончавшегося сегодня, — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщил на своей странице в "Твиттере" председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, о дате, времени и месте прощания с Николаем Губенко будет сообщено позже.

— Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы — мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье. Светлая память, — написал Шапошников.