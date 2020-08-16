В Санкт-Петербурге внутри торгового центра обрушилась стена — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В торговом центре "Мега Дыбенко" в Санкт-Петербурге произошло обрушение стены внутри павильонов. Как видно на кадрах с места происшествия, заваленным оказался один из проходов. Притом как минимум одна торговая точка была повреждена.