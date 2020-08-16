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В Санкт-Петербурге внутри торгового центра обрушилась стена — видео

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В торговом центре "Мега Дыбенко" в Санкт-Петербурге произошло обрушение стены внутри павильонов. Как видно на кадрах с места происшествия, заваленным оказался один из проходов. Притом как минимум одна торговая точка была повреждена.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Охрана торгового центра немедленно оцепила место ЧП, ограничив проход покупателей в опасную зону.

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