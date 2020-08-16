Knorr решила переименовать "цыганский" соус из-за обвинений в расизме

Немецкая марка Knorr на фоне критики в социальных сетях переименует свой соус под названием Zigeunersauce. Об этом сообщает Bild am Sonntag. Такое решение компания приняла из-за дискуссий о расизме, которые ведутся в стране, — в переводе с немецкого языка Zigeunersauce означает "Цыганский соус". Отмечается, что слово Zigauner считается грубым и в речи жителей Германии давно не употребляется. Однако оно входит в традиционное название соуса, который существует с 1903 года.

— Поскольку понятие "Цыганский соус" может быть интерпретировано негативно, мы решили дать новое имя нашему соусу. Через несколько недель его можно будет найти на полках магазинов под названием Paprikasauce Ungarische Art, — заявили в пресс-службе компании Knorr.

Новое название в переводе с немецкого звучит как "Соус с паприкой по-венгерски". Решение о переименовании товара положительно оценили в Центральном совете синти и рома Германии. Однако, по словам представителей совета, антицыганские настроения — более серьёзная проблема для Европы, чем название соуса.