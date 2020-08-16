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Knorr решила переименовать "цыганский" соус из-за обвинений в расизме

Теперь он станет "венгерским", чтобы не травмировать ничью психику.

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Фото © Pixabay

Немецкая марка Knorr на фоне критики в социальных сетях переименует свой соус под названием Zigeunersauce. Об этом сообщает Bild am Sonntag. Такое решение компания приняла из-за дискуссий о расизме, которые ведутся в стране, — в переводе с немецкого языка Zigeunersauce означает "Цыганский соус". Отмечается, что слово Zigauner считается грубым и в речи жителей Германии давно не употребляется. Однако оно входит в традиционное название соуса, который существует с 1903 года.

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Второй соус часто просят не добавлять в блюда или заменить его другим.

Поскольку понятие "Цыганский соус" может быть интерпретировано негативно, мы решили дать новое имя нашему соусу. Через несколько недель его можно будет найти на полках магазинов под названием Paprikasauce Ungarische Art, — заявили в пресс-службе компании Knorr.

Новое название в переводе с немецкого звучит как "Соус с паприкой по-венгерски". Решение о переименовании товара положительно оценили в Центральном совете синти и рома Германии. Однако, по словам представителей совета, антицыганские настроения — более серьёзная проблема для Европы, чем название соуса.

А в Ливерпуле вандалы ранее замазали название известной благодаря The Beatles улицы, усмотрев в нём расизм.

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