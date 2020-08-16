"Забеременевшая от 10-летнего" школьница родила

14-летняя жительница города Железногорска Дарья, которая ранее оказалась в центре скандала, потому что якобы "забеременела от 10-летнего", родила. Об этом она рассказала подписчикам в "Инстаграме".

О беременности девочки стало известно в январе 2020 года. Тогда она заявила, что отец ребёнка — её 10-летний друг Ваня. Однако позже девушка призналась, что её изнасиловал 16-летний подросток.

— Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было в то же время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать, — объяснила школьница.

Родители девочки её поддержали и решили сохранить ребёнка. Её история набрала популярность в СМИ и социальных сетях — сейчас у девочки более ста тысяч подписчиков в "Инстаграме".

— У меня всё тело болит, — поделилась Даша с подписчиками в сториз.