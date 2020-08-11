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На Минском электротехническом заводе опровергли информацию о забастовке

Ранее об этом писали белорусские СМИ, но руководитель предприятия назвал новости фейком.

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Фото © Wikipedia

Минский электротехнический завод работает в плановом режиме. Об этом заявил БелТА генеральный директор предприятия Александр Радевич.

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Протесты в белорусской столице продолжаются вторые сутки, задержаны были тысячи человек.

Ранее белорусские СМИ и телеграм-каналы писали о том, что рабочие завода объявили забастовку и выдвинули требования правительству республики. Радевич назвал эту информацию "фейком и вбросами".

Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идёт в плановом режиме, — рассказал он БелТА.

Напомним, ранее в Интернете также появлялась информация о забастовках на других крупных предприятиях Белоруссии.

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