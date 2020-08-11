На Минском электротехническом заводе опровергли информацию о забастовке

Минский электротехнический завод работает в плановом режиме. Об этом заявил БелТА генеральный директор предприятия Александр Радевич.
Повсюду дым, водители задыхаются. Минчане показали, как выглядит пробка во время беспорядковПротесты в белорусской столице продолжаются вторые сутки, задержаны были тысячи человек.
Ранее белорусские СМИ и телеграм-каналы писали о том, что рабочие завода объявили забастовку и выдвинули требования правительству республики. Радевич назвал эту информацию "фейком и вбросами".
— Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идёт в плановом режиме, — рассказал он БелТА.
Напомним, ранее в Интернете также появлялась информация о забастовках на других крупных предприятиях Белоруссии.