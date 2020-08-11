На Урале четырёх школьников поместили в центр временного содержания за групповое избиение сверстницы

За групповое избиение сверстницы в Красноуральске четырёх школьников в профилактических целях поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних в Нижнем Тагиле. Срок их пребывания там составляет 48 часов.

— По факту жестокого избиения девочки-подростка в отношении этих несовершеннолетних, двух девочек, двух мальчиков, представители МВД составили материалы с ходатайством о продлении срока содержания до 30 суток, материалы уже направлены для рассмотрения и принятия решения в суд города Красноуральска, — сообщил Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что родители фигурантов этой скандальной истории сходили в церковь и поставили свечи за здравие потерпевшей девочки. Своим детям они показали документальный фильм о том, как содержатся несовершеннолетние в исправительных учреждениях в профилактических целях. В отношении родителей завели административное дело за ненадлежащее воспитание своих детей.