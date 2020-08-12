В Миланском соборе вооружённый ножом неизвестный захватил заложника — видео

Видео © Twitter / Matteo Salvini
В Миланском соборе вооружённый ножом неизвестный захватил заложника, об этом сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Салвини и опубликовал видео инцидента в "Твиттере".
Нападавший вошёл в знаменитый готический собор вскоре после 13:00 по местному времени (15:00 мск) и начал угрожать охраннику, после чего выхватил оружие и заставил его встать на колени. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Поджог собора во Франции: за что уроженцу Руанды ненавидеть христианскую культуруКогда-то святой Павел проповедовал равенство всех людей. Работорговцам на это было наплевать. А теперь мигрант из Африки признаётся, что намеренно подпалил один из известнейших памятников европейской архитектуры.
На кадрах видно, что человек требует, чтобы полицейские сложили оружие и подняли руки вверх. Они подчиняются и некоторое время уговаривают мужчину отпустить заложника. В какой-то момент тот отвлекается, тогда один из офицеров бросается к нему и отбирает нож. Мужчина был задержан.
Заместитель мэра Милана Анна Скавуццо заявила, что нападавший вошёл в собор, чтобы избежать полицейской проверки. Стражи порядка подтвердили, что пытались установить личность этого человека (предположительно, мигранта из Египта) у дверей церкви, после чего тот скрылся внутри.
Ранее Лайф рассказывал, что недавний пожар в соборе святых Петра и Павла в Нанте был подожжён и сделал это тоже мигрант. Тот дал признательные показания.