Фото с котом Шрёдингера вызвало кучу споров, ведь люди не могут понять, в коробке он или нет

Снимок опубликовал пользователь vo_xv в разделе соцсети Pics (картинки), где публикация за считаные часы стала вирусной. Неудивительно, ведь в кадре визуальное воплощение мысленного эксперимента Шрёдингера. Не волнуйтесь: никаких мёртвых котов. Вместо этого питомец существует и нет одновременно.

Фото © Reddit / vo_xv

На кадре изображена коробка, стоящая возле стеклянной двери. На первый взгляд она пустая, но стоит посмотреть на её отражение, как становится не по себе, ведь в "зазеркалье" внутри ящика сидит кошка. Судя по комментариям, пользователям такая чертовщина пришлась не по нраву.

Пожалуйста, скажите мне, что это две разные коробки и один кот! well_spiraled

Конечно, загадка кота Шрёдингера с фотографии уже давно не загадка и квантовая физика тут ни при чём. Дело в том, что за стеклом просто сидел кот. Без коробок и прочих вспомогательных сооружений. Поэтому, когда коробка отражается в прозрачном стекле, создаётся иллюзия, что питомец сидит прямо в ней. Главная задача — встать в нужном месте, с чем кошка справилась на ура.

Фото © Reddit / vo_xv

Причём принцип, по которому работает иллюзия, давно известен — его начали использовать ещё несколько веков назад. В комментариях знающие пользователи напомнили об этом

Кажется, это похоже на сценическую иллюзию под названием "призрак Пеппера". Она используется в аттракционах Disney’s Haunted Mansion, а её более высокотехнологичная форма позволила Мадонне выступать на сцене с Gorillaz IIRC. Cenodoxus

Madonna & Gorillaz. Фото © Grammy Award 2005

Среди комментаторов нашлись и любители всевозможных мистических теорий. По их мнению, кот в отражении — призрак из другого измерения.