"Мисс Беларусь — 2018", которой приписывали роман с Лукашенко, высказалась о протестах

"Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич прокомментировала ситуацию с протестами в родной стране. Она обратилась в инстаграм-сториз к тем, кто "проявляет жестокость к безащитным", и тем, "кто провоцирует беспорядки". 23-летняя девушка призвала их прекратить насилие и агрессию по отношению друг к другу.

Фото © Instagram / by_vasilevich

Стоит отметить, что Мария нередко появлялась вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на публике. В том числе они кружились в танце на новогоднем балу в декабре 2018 года. Всё это послужило поводом для слухов о том, что модель и политик состоят в романтических отношениях. Однако девушка эту информацию неоднократно опровергала.

Фото © Instagram / by_vasilevich, ТАСС / Максим Гучек