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"Мисс Беларусь — 2018", которой приписывали роман с Лукашенко, высказалась о протестах

Девушка обратилась к демонстрантам и силовикам, призвав к мирному решению конфликта.

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Фото © Instagram / by_vasilevich, фото © ТАСС / Максим Гучек

"Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич прокомментировала ситуацию с протестами в родной стране. Она обратилась в инстаграм-сториз к тем, кто "проявляет жестокость к безащитным", и тем, "кто провоцирует беспорядки". 23-летняя девушка призвала их прекратить насилие и агрессию по отношению друг к другу.

Фото © Instagram / by_vasilevich

Стоит отметить, что Мария нередко появлялась вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на публике. В том числе они кружились в танце на новогоднем балу в декабре 2018 года. Всё это послужило поводом для слухов о том, что модель и политик состоят в романтических отношениях. Однако девушка эту информацию неоднократно опровергала.

Фото © Instagram / by_vasilevich, ТАСС / Максим Гучек

Протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько дней. На прошедших выборах Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, и многие оказались не готовы принять такой результат. Забастовку в том числе устроили рабочие БелАЗа, которые с криками "Уходи!" попали на видео. Также ранее сообщалось, что во время массовых беспорядков в Минске пропал автор фильма о женщинах Лукашенко — журналист Стас Ивашевич. В его работе среди прочего говорилось, что одной из возможных любовниц белорусского президента была Мария Василевич.

Что известно о 20-летней "мисс Беларусь", которой Лукашенко сделал предложение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил музей в колхозе "Родина" в Могилёвской области. Там он встретил победительницу конкурса "Мисс Беларусь" и предложил ей поработать в колхозе.

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