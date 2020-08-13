"Мисс Беларусь — 2018", которой приписывали роман с Лукашенко, высказалась о протестах

"Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич прокомментировала ситуацию с протестами в родной стране. Она обратилась в инстаграм-сториз к тем, кто "проявляет жестокость к безащитным", и тем, "кто провоцирует беспорядки". 23-летняя девушка призвала их прекратить насилие и агрессию по отношению друг к другу.
Фото © Instagram / by_vasilevich
Стоит отметить, что Мария нередко появлялась вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на публике. В том числе они кружились в танце на новогоднем балу в декабре 2018 года. Всё это послужило поводом для слухов о том, что модель и политик состоят в романтических отношениях. Однако девушка эту информацию неоднократно опровергала.
Фото © Instagram / by_vasilevich, ТАСС / Максим Гучек
Протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько дней. На прошедших выборах Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, и многие оказались не готовы принять такой результат. Забастовку в том числе устроили рабочие БелАЗа, которые с криками "Уходи!" попали на видео. Также ранее сообщалось, что во время массовых беспорядков в Минске пропал автор фильма о женщинах Лукашенко — журналист Стас Ивашевич. В его работе среди прочего говорилось, что одной из возможных любовниц белорусского президента была Мария Василевич.