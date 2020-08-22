Пёс притаился среди скульптур, созданных по его подобию, и покорил миллионы зрителей — видео

Мио Хасимото из Японии — скульптор, она создаёт свои шедевры из самого тёплого материала — дерева. Девушка зачастую вырезает фигурки животных, и музой для неё в том числе становится её любимая собака Цуки, пишет Bored Panda.

Видео © Instagram / hashimotomio

Недавно Мио поделилась в "Твиттере" роликом, который мгновенно сделал Цуки звездой, набрав только на странице девушки более 6 млн просмотров. А всё потому, что хвостатая муза в один из моментов решила спрятаться среди скульптур, слившись со своими деревянными копиями.

Фото © Instagram / hashimotomio

И угадать с первых секунд, какая из скульптур на самом деле живой пёс, оказалось не так просто. Удивлённые и заинтригованные зрители написали, что и правда попались в ловушку, и отметили, что работы Мио выше всяких похвал. Забавному ролику поставили более 508 тыс. сердечек.

Сначала я подумала, что настоящий на видео — кот Uesan0103

Фото © Instagram / hashimotomio

А я подумала, что настоящая живая собачка та, что лежит H71muQb69yFwhvn